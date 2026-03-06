La FIFA visita Zaragoza y la nueva Romareda el próximo martes con vistas al Mundial de Fútbol 2030

Zaragoza recibirá el próximo martes, 10 de marzo, la visita de la FIFA, el máximo organismo del fútbol internacional y responsable de la organización del Mundial que acogerán España, Portugal y Marruecos en 2030, cita en la que la capital aragonesa está preconfirmada como una de las once sedes que aporta el país. Según fuentes consultadas por este diario, será una visita puramente "técnica", en la que los representantes de la FIFA estarán acompañados por miembros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Entre estos últimos no estará el presidente Rafael Louzán, ya que se trata de una jornada de trabajo de campo para evaluar el estado de la candidatura.

En ese sentido, la parada más obligatoria será la nueva Romareda, que actualmente está en fase de construcción y que se estrenará el próximo 2027. En ella siguen trabajando los operarios y ya comienza a vislumbrarse el esqueleto, la estructura, del futuro estadio, que aumentará su capacidad por encima de los 43.000 espectadores. Hace menos de un mes, el pasado 13 de febrero, Louzán ya visitó las obras del futuro Ibercaja Romareda, donde fue recibido por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien está haciendo las veces de interlocutor de la candidatura.

Zaragoza será además la segunda ciudad que visite la FIFA, que comienza con su recorrido un día antes, el lunes 9, en Barcelona, donde hay dos campos de fútbol preconfirmados: el Camp Nou, el único junto a La Romareda que está en obras actualmente en España (en Marruecos lo están la mayoría) y el RCDE Stadium. Tras la capital aragonesa, la FIFA cerrará la semana en Madrid (Bernabéu y Metropolitano), Lisboa (Da Luz y José Alvalade) y Oporto (Do Dragao). Después retomará sus visitas entre el 16 y el 20 de marzo en Las Palmas, Sevilla, La Coruña, Bilbao y San Sebastián.

Víctor Serrano acompaña a Rafael Louzán en las obras de La Romareda, el pasado 13 de febrero. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

No obstante, conviene recordar que la capital aragonesa debe seguir cumpliendo todos los hitos que marca el calendario mundialista para confirmar su presencia en él. La elección de las sedes no es una ciencia exacta y todo puede variar por diversas circunstancias, algo que está quedando de sobra demostrado en el Mundial del próximo verano, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá y donde la geopolítica y las crisis internas, como la violencia que se ha desatado en las calles de Guadalajara tras la muerte de 'El Mencho', uno de los grandes líderes del narcotráfico, pueden hacer bailar alguna de las ciudades anfitrionas.

Las sedes españolas

De hecho, no será hasta después del próximo verano cuando la FIFA volcará todos sus esfuerzos en la cita de 2030, que acogerán España, Marruecos y Portugal de forma conjunta y que también incluirán algunos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

A la candidatura española le corresponden en estos momentos once sedes, aunque una de las que fue preconfirmadas en diciembre de 2024, Málaga, ya se ha caído de la terna por la imposibilidad de llegar a tiempo con el estadio. Otras, como La Coruña, viven momentos clave en los que deben decidir cómo afrontar la reforma, en este caso, de Riazor. La ciudad gallega incluso se está planteando levantar un estadio provisional, al estilo del Ibercaja Estadio, en el puerto. Mientras, Valencia (Nou Mestalla) y Vigo (Balaídos) siguen a la espera de poder entrar, por lo que no recibirán la visita de la FIFA por el momento.

En imágenes | Así avanzan las obras en el estadio de fútbol de La Romareda / Pablo Ibáñez

El baile puede ser tal que desde el CSD seguían transmitiendo a finales del pasado año que su idea pasaba por llegar a las trece sedes, aunque esa posibilidad es improbable. En cualquier caso, la candidatura de Zaragoza está muy bien posicionada, sobre todo por el gran avance las obras en La Romareda (el límite para que estén finalizadas es principios de 2029), aunque también por la logística que ofrece la capital aragonesa.

En principio, y tal y como está planteado ahora, La Romareda podría acoger un máximo de cinco partidos: tres de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, eliminatoria límite por las propias condiciones del estadio. También queda por dilucidar cuál será la sede de la final, con Madrid (Santiago Bernabéu), Barcelona (Camp Nou) y Casablanca (Stade Hassan II) pujando fuerte.