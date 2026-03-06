Japón gana terreno en Zaragoza y abre un nuevo sushi en el centro de la ciudad: creatividad asiática con un toque mediterráneo

En Zaragoza, ciudad de tapas, vermús y aromas de ternasco asado, cada vez es más común que los curiosos paladeando su comida cambien el tenedor por los palillos. Lo que hace unos años parecía exótico, hoy se ha integrado en la vida urbana: los cuencos de arroz, el pescado fresco y las salsas delicadas conviven con la tradición local. La ciudad ha 'dado luz' a otro local de cocina japonesa, y no se trata solo de probar un plato diferente, sino de vivir una experiencia que combina estética, sabor y tradición milenaria.

Es en este contexto donde llega Monster Sushi, un nuevo espacio que apuesta por reinventar el sushi clásico con creatividad, sin perder la esencia de la cocina japonesa. En el restaurante conviven los rolls tradicionales —salmón con aguacate, atún fresco o el famoso rainbow roll— con creaciones más atrevidas que sorprenden al paladar. Entre ellas destacan combinaciones de langostino tempura con atún y salsa de leche de tigre, la fusión nikkei que une Japón y Perú, o propuestas que incorporan carne de buey y setas shiitake con un toque ligeramente caramelizado. Los contrastes de dulce, salado y umami se equilibran con la frescura de los ingredientes, ofreciendo un sushi contemporáneo que conserva la delicadeza japonesa.

Parte de la decoración del nuevo restaurante japonés Monster Sushi / MONSTER SUSHI

Además del sushi, el restaurante propone entrantes que invitan a compartir: edamame, gyozas y langostinos crujientes al estilo asiático son solo algunos ejemplos, acompañados de platos calientes como pollo teriyaki o fideos salteados, perfectos para quienes buscan algo más contundente. Los precios se sitúan en una franja media: los rolls entre 13 y 17 €, los entrantes de 5 a 9 €, y los platos calientes alrededor de 13–14 €, lo que permite armar una comida completa sin que el presupuesto se dispare.

El local ha sido diseñado para vivir la experiencia de forma social: las mesas se llenan de pequeños platos que llegan al centro y se comparten entre los comensales. No es solo comer, sino descubrir sabores y combinaciones, mientras el ambiente desenfadado y urbano invita a disfrutar sin formalismos. La decoración te lleva directamente a las propias calles japonesas, con toques modernos y coloridos, creando un espacio cálido y dinámico, perfecto para cenas entre amigos, comidas de mediodía o celebraciones informales. Está ubicado en la calle Marceliano Isábal número 2.

Mapa de la ubicación de Monster Sushi.

Monster Sushi Zaragoza se suma así a la tendencia que hace años comenzó en ciudades como Barcelona o Madrid y que ahora consolida su presencia en Zaragoza: la cocina japonesa como experiencia cotidiana, donde el sushi se reinventa, los clásicos se mantienen y los comensales pueden explorar sabores nuevos sin miedo. La apuesta es clara: acercar el sushi a todos, respetando la tradición, pero con un guiño contemporáneo que refleja la creatividad de sus chefs y la apertura gastronómica de la ciudad.