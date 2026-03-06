'La Mafia se sienta a la mesa' recurrirá la anulación de su marca pero descarta la vía judicial: ya baraja nuevos nombres

La cadena de restauración 'La Mafia se sienta a la mesa' (grupo LMssLM) presentará finalmente recurso de alzada contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que le anula la marca, agotando así la vía administrativa, si bien, rechazan llevar el caso a la Justicia.

Lo han avanzado a Efeagro el consejero delegado de la empresa, Javier Floristán, y su directora, Loli Requelme, un día después de conocerse que la OEPM la anula por ser una marca "contraria al orden público y a las buenas costumbres".

Floristán y Requelme ven oportuno presentar ese recurso de alzada ante la misma OEPM para que "nos expliquen el porqué" de esta decisión cuando esta oficina, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha renovado "en varias ocasiones" su marca desde 2000, incluso tras la sentencia de 2018 del Tribunal General de la Unión Europea que anuló la marca fuera de España, según han advertido.

La vía judicial la descartan porque "no nos merece la pena entrar en conflictos" y han confesado que, tras varios años gestionando esta polémica, están "decepcionados, estupefactos, un poco asqueados" y con necesidad de "acabar con todo esto".

Por el momento, la compañía seguirá usando este nombre a la espera de una resolución en firme a nivel administrativo y, si finalmente la anulación es definitiva, procederán a su cambio. De hecho, reconocen que tienen ya varios nombres sobre la mesa, aunque han descartado revelarlos por ahora.

El cambio de marca, de producirse, les reportará un "coste importante", que aún no han valorado económicamente, pero que les abre la puerta a reclamar daños y perjuicios, una opción que están estudiando.

Iniciado por Italia

Es un procedimiento que inició la embajada de Italia en España y desde la empresa han mostrado su descontento con la actitud de su embajador porque quisieron dialogar con él para explicarles el origen de la marca pero "nos dijo que no tenía nada que hablar con nosotros". De hecho, estos días la empresa se ha visto obligada a esclarecer cuál es ese origen y recuerdan que viene de un libro homónimo publicado en 1998.

Tampoco entienden la polémica cuando fue un nombre puesto "con total inocencia" y "nunca hemos querido que nuestra marca tuviera connotaciones negativas porque siempre nos hemos alejado de banalizar o hacer apología" de la mafia.

No obstante, están extrañados del revuelo porque "existen grupos musicales, cientos de películas y videojuegos" con esta temática y "hasta en Italia hay una calle principal que se llama Vía la Mafia".

Tranquilidad a los clientes

Floristán y Requelme han lanzado un mensaje de tranquilidad a sus clientes porque "una palabra no cambiará nuestros 25 años" de existencia y porque la "esencia" del negocio "no cambia". "Seguirán encontrando el mismo producto, la misma experiencia y el mismo compromiso", han reiterado.

Resolución de la OEPM

"La Mafia se sienta a la mesa" tiene un mes para presentar ese recurso de alzada ante la propia OEPM contra esa resolución en la que se concluye que la marca "es contraria tanto al orden público como a las buenas costumbres".

Además, la OEPM cree que la denominación principal "reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente".

Recorrido a nivel UE

Antes de esta controversia suscitada a nivel nacional con la marca, el asunto llegó a nivel comunitario, también a instancias de Italia. De hecho, el Tribunal General de la Unión Europea decretó en marzo de 2018 la nulidad de la marca al considerar que es contraria al orden público por aludir a una organización criminal y contraria a los valores europeos.

Incluso el Gobierno italiano celebró esa resolución porque mantenía que la marca "dañaba la imagen" del país y también la reputación de su cocina. El grupo cuenta actualmente con cerca de 100 restaurantes de "La Mafia se sienta a la mesa" y otros más de 30 locales entre "Ditaly" y "La Boutique Trattoria Viajera", con alrededor de 2.500 empleados.