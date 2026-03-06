Zaragoza elimina de sus calles más de 2.500 coches abandonados en cuatro años

Abandonar un coche a su suerte en las calles de Zaragoza está prohibido y conlleva multa. El año pasado, la Policía Local retiró de la vía pública 451 vehículos que llevaban tiempo estacionados e ingresó 1,6 millones de euros por las sanciones impuestas a los propietarios que usan las calles para dejar sus coches sine die. En la mayoría de los casos corresponden a turismos, aunque también ha habido bicicletas y alguna que otra furgoneta.

Según los datos facilitados por la Policía Local, desde 2021 se han retirado y trasladado al depósito municipal 2.550 vehículos, paso previo al desguace. La ordenanza municipal considera que un vehículo está abandonado cuando permanece estacionado más de un mes en el mismo lugar, presenta desperfectos (como cristales rotos u otros daños) o carece de elementos esenciales que impiden su desplazamiento por sus propios medios. También se tienen en cuenta otros indicios, como la ausencia de placas de matrícula, puertas abiertas, suciedad acumulada o daños externos importantes.

Los agentes, durante sus patrullas rutinarias o tras recibir denuncias ciudadanas, se encargan de comprobar que el estado de dejadez no es puntual. De hecho, la suciedad suele ser uno de los elementos que se valora antes de revisar la matrícula e intentar localizar al propietario.

El procedimiento es el siguiente: primero se abre un expediente y se intenta contactar con el titular del vehículo. Este puede hacerse cargo del traslado al depósito (o a un taller) o renunciar voluntariamente. Si opta por la segunda opción, el ayuntamiento se encarga de retirarlo, pero no asume el coste y posteriormente envía la factura al propietario.

Si no se localiza al dueño, se tramita el traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su destrucción y descontaminación. El proceso no es rápido; puede prolongarse durante «dos o tres meses» desde que se detecta el coche y se confirma que está abandonado. No siempre resulta sencillo identificar o encontrar al propietario, por lo que los expedientes suelen alargarse.

En total, desde 2021 se han retirado 2.550 vehículos, casi dos al día. El año pasado se cerró con 451 traslados, frente a los 529 de 2024. En 2023 fueron 452; en 2022, 512; y 2021 mantiene el récord, con 606 retiradas.

Sanciones

La ordenanza fiscal que regula la tasa por prestación de servicios de retirada y depósito de vehículos abandonados o estacionados de forma defectuosa o abusiva en la vía pública contempla importes que oscilan entre 13,40 euros para bicicletas, 165 euros para motos y 180 euros para turismos, furgonetas y análogos con un tonelaje bruto de hasta 1.500 kilos. A partir de ahí, la cuantía aumenta en función del tonelaje, hasta un máximo de 597 euros para camiones articulados (un caso muy poco frecuente). Además, la custodia diaria del vehículo cuesta 10,80 euros en el caso de los turismos y 25,35 euros para los vehículos de hasta 1.500 kilos.