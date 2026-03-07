El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: "Profesores implicados y formados"

Muchas familias se encuentran en el complicado momento de elegir el próximo colegio de sus hijos. Una decisión que va a influir directamente en el desarrollo de su vida ya que en el aula y en el patio harán las primeras amistades y más de una perdurará para siempre. Los centros educativos de Zaragoza, Huesca y Teruel organizan durante todo el mes de marzo varias jornadas de puertas abiertas para permitir a las familias tener la oportunidad de conocer un poco más acerca de su sistema formativo, instalaciones y cuotas.

Las dudas invaden a muchos padres y madres que quieren tomar la decisión adecuada mientras influyen otros factores como la cercanía al domicilio. Algo habitual entre las familias es consultar las famosas listas de muchos portales educativos que se aventuran a decir cuáles son los mejores colegios de España. Por ejemplo, Forbes incluyó en su prestigiosa lista al Juan de Lanuza y Micole también recomendó otros tantos públicos, privados y concertados en la propia capital aragonesa.

Por otro lado, las familias también confían más en los colegios que han educado a personajes públicos como Jorge Azcón, Enrique Bunbury o Natalia Chueca. El presidente de Aragón en funciones estudió en el Colegio Juan de Lanuza, el artista en el Colegio Británico y la alcaldesa estudió tanto en el Compañía de María como en el Santa Rosa, ambos en el centro de Zaragoza.

Natalia Chueca, en su despacho, antes de la entrevista con este diario. / Jaime Galindo

"Un entorno seguro donde crecer felices"

La propia Natalia Chueca, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, desveló en una entrevista a la Cadena Cope cómo fue su infancia como alumna en ambos centros de la capital aragonesa. Sus primeros años fueron como alumna del Santa Rosa y más tarde se cambió al Compañía de María donde hizo el BUP y el COU. Ambos colegios tienen una larga historia en Zaragoza y comparten el hecho de promover una educación católica.

El Santa Rosa, situado en la calle Azoque a escasos metros de la plaza Salamero de Zaragoza, es un centro educativo concertado que acogió a sus primeros alumnos allá por mediados del siglo XIX (1856). "Nos esforzamos cada día por ofrecer a nuestros alumnos un entorno seguro donde crecer felices", afirman desde la web del centro. El colegio cuenta con una oferta educativa desde los 2 años hasta 4 de Secundaria y apuestan por la innovación educativa y las metodologías activas, situando al alumno como protagonista de su propio aprendizaje.

Alumnos del colegio Santa Rosa / SANTA ROSA

"Un escenario de enseñanza-aprendizaje motivador, enfocado a la vida real de nuestros alumnos para desarrollar sus competencias, inteligencias y habildiades dentro del marco general del currículo educativo", explican acerca del aprendizaje basado en proyectos que prima en el Santa Rosa. "Generamos una cultura dodne el pensamiento es parte del aire, haciendo de nuestras aulas espacios para pensar y capacitamos a nuestros alumnos para que sean capaces de resolver problemas de manera eficaz y tomen decisiones bien meditadas", continúan acerca de su metodología.

Cocina propia

El Santa Rosa es uno de los 38 colegios que forman parte de la Fundación Educativa Santo Domingo, un proyecto de Familia Dominicana en España con más de 26.000 alumnos y 2.200 educadores al servicio de un proyecto común: educar con el estilo de Santo Domingo de Guzmán. El colegio zaragozano, tal como recoge Micole.net, cuenta con comedor con cocina propia y muy buenas instalaciones como aula de música, biblioteca, gimnasio, pista de fútbol y balonceso, sala multiusos. Además, el centro educativo potencia el inglés y el francés con intercambios con estudiantes y cursos de verano.