Los ecologistas rechazan el futuro puente sobre el Canal Imperial que unirá Valdefierro y el Distrito Sur: "Innecesario y contraproducente"

Varias organizaciones ciudadanas y ecologistas han mostrado su rechazo a la construcción de un nuevo puente sobre el Canal Imperial de Aragón entre los barrios zaragozanos de Valdefierro y Montecanal. A su juicio, la infraestructura será innecesaria, aumentará el tráfico y tendrá un impacto directo en la salud, el ruido y la calidad del aire, además de afectar al entorno natural del canal.

En un comunicado conjunto, SEO/BirdLife, ANSAR, Ecologistas en Acción y la Plataforma Canal Imperial Natural califican la obra de “contraproducente” y sostienen que responde a un modelo urbanístico “de hace décadas”, centrado en el automóvil, que consideran incompatible con las actuales políticas de reducción del tráfico, movilidad sostenible y renaturalización urbana.

Uno de los argumentos principales es la cercanía de conexiones ya existentes. Según las entidades, el futuro puente se ubicaría a menos de 500 metros de cinco pasos actuales, entre ellos los tableros de Gómez Laguna, el puente de Marcelino Álvarez, los pasos del Anillo Verde y el antiguo Puente de Enmedio. Por eso, defienden que la nueva obra no resolvería un problema real de movilidad, sino que atraería más circulación.

Las asociaciones advierten de que el proyecto impactaría en un tramo de arbolado del canal y en la parcela de Campos del Canal, vinculada al plan municipal del Bosque de los Zaragozanos. También señalan que, para salvar el desnivel entre ambas márgenes, habría que levantar rampas de varios metros, atravesando el espacio verde y generando barreras físicas, zonas degradadas y un entorno menos amable para el paseo y el ocio.

En este sentido, recuerdan el fenómeno de la “demanda inducida”: crear nuevas infraestructuras para coches no reduce el tráfico, sino que, con frecuencia, lo incrementa. Además, consideran que la actuación entraría en contradicción con las estrategias de infraestructura verde y los objetivos de mejora de la salud pública en las ciudades.

Para las organizaciones, el tramo del Canal Imperial en Valdefierro es un espacio especialmente valioso: muy utilizado para actividades al aire libre y con función de refugio climático, al mantener temperaturas por debajo del entorno urbano. Por ello, anuncian que abrirán canales de diálogo con administraciones y promotores para trasladar su oposición y exponer los impactos del proyecto.