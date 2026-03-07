La empresa zaragozana que instaló los polémicos toldos de la Puerta del Sol y la calle Delicias gana otro importante contrato en Barcelona

La empresa aragonesa Carpas Zaragoza, especializada en arquitectura textil y otras soluciones para dar sombra, acaba de resultar adjudicataria de un contrato para el suministro de toldos que se colocarán en las calles de Barcelona con el objetivo de luchar contra las altas temperaturas. Esta compañía fue la misma que se encargó de instalar los polémicos toldos de la Puerta del Sol, que fueron criticados por los sobrecostes del proyecto y el impacto en la estética del kilómetro cero de Madrid. También son suyos los que se pusieron un año en la calle Delicias.

El contrato ahora adjudicado es un "acuerdo marco" para "la contratación del suministro de sombras con toldos en el espacio público de Barcelona". El valor estimado de la licitación era de 650.000 euros, IVA no incluido, aunque el valor de la oferta de Carpas Zaragoza asciende hasta los 4.000.000 de euros.

Esta empresa instalada en La Muela es la misma que estuvo en el punto de mira de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando se encargaron de colocar los toldos de la calle Delicias, que costaron casi 500.000 euros y que solo dieron sombra durante un verano porque nadie se quiso hacer cargo después del coste de montarlos y desmontarlos ya que aunque el dinero con el que se pagaron las telas -que apenas daban sombra- era dinero público, fue la asociación de comerciantes del distrito la que se encargó de la gestión de la compra de las velas.

El caso de Madrid

La Cámara de Cuentas llegó a cuestionar esta actuación del ayuntamiento que promovió la entonces concejala de Economía del alcalde Jorge Azcón, Carmen Herrarte. Los 492.000 euros solo sirvieron para dar sombra, y poca, un año,a pesar de las críticas lanzadas por el precio que se pagó por las telas, supuestamente muy por encima del precio de mercado.

En la Puerta del Sol, en Madrid, la polémica se repitió aunque el asunto era algo más complejo. Las velas se colocaron por primera vez el pasado verano y se desmontaron en octubre, aunque el objetivo es que vuelvan a colocarse cuando llegue el calor. En este caso, la polémica viene dada por la reforma de la plaza en sí, que no previó en su momento ningún espacio con sombra. Según ha defendido siempre el equipo del alcalde Almeida, no es posible plantar árboles en el entorno, que es lo que pide la izquierda madrileña.

Noticias relacionadas

Asimismo, para asegurar que los toldos no salían volando, hubo que lastrar los bancos sobre los que se colocan, lo que hizo que el coste previsto inicialmente, unos 500.000 euros, ascendiera hasta el millón y medio.