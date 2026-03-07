Máxima precaución: Zaragoza activa el nivel amarillo por la crecida del río Huerva

Las lluvias de las últimas horas en la provincia de Zaragoza, especialmente en la capital aragonesa, ya se dejan notar con fuerza en los caudales de los ríos. Tanto es así que el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado la fase de alerta y el nivel amarillo del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (PEMUZ) por riadas en el río Huerva.

La cantidad de agua caída ha sido superior a lo habitual, lo que ha llevado a poner en marcha este plan. En concreto, se activa tras superar los 21 metros cúbicos por segundo. "Debido a la variabilidad del caudal del río Huerva en temporada de tormentas no es posible fijar por el momento la desactivación", han indicado fuentes del consistorio zaragozano.

La jornada del viernes fue intensamente lluviosa, con escasos tramos de parón. Eso ha provocado que el Huerva acumule más agua de la habitual. Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se recomienda a los ciudadanos no acercarse a las orillas del río Huerva y extremar la precauciones respetando las señalizaciones colocadas.

Desde la madrugada, los servicios municipales están "en comunicación constante" para coordinar actuaciones e intensificar la vigilancia. Asimismo, efectivos de Bomberos de Zaragoza están procediendo a inspeccionar todas las áreas, la identificación de puntos vulnerables y la revisión de los márgenes tanto en su paso por la ciudad como aguas arriba hacia otros cascos urbanos.