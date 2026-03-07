Rubén Marqueta, chef del restaurante Bulebar, explica el motivo por el que cobran el menú de los ausentes a una reserva: "Es una pasta"

Las reservas fantasma se han convertido en un problema por resolver para los restaurantes de toda Zaragoza. Varios establecimientos denunciaron durante las pasadas navidades la ausencia de un grupo de comensales que habían reservado, pero no se presentaron a comer o cenar dejando una gran mesa y multitud de sillas completamente vacías.

Esta práctica, más habitual de lo que parece, ha obligado a muchos restaurantes a buscar nuevas fórmulas para no salir tan perjudicados de una triste acción que juega con el trabajo y el dinero de otros. Por ejemplo, hay algún que otro grupo hostelero que te pide una tarjeta de crédito a la hora de hacer la reserva y si la cancelas o no te presentas te quita una cantidad de dinero.

Uno de los restaurantes especializados en comidas y cenas en grupo es sin ninguna duda el Bulebar. Rubén Marqueta está al frente de tres restaurantes muy populares en toda Zaragoza como son Bulebar Montecanal, Bulebar Zentro y también Casa Lizio. La estrategia utilizada por el restaurante para evitar espantadas de los comensales tras haber reservado es cobrar el menú al número de personas que se haya indicado en la reserva, aunque varios de ellos no se hayan presentado por un motivo u otro.

El propio Marqueta, muy activo en redes sociales durante los últimos años, ha querido explicar los motivos por los que han decidido tomar esta decisión que puede generar polémica. "Imagínate que faltan dos en una mesa, no pasa nada. Ahora, es Navidad son 12 días de cenas a tope y fallan cuatro por grupo a 50 euros por persona y son cinco grupos pues son mil euros y lo multiplicamos por todos los días y son 12.000 euros. La línea es tan delgada de ganar a perder, pues que 12.000 euros es el sueldo de 4 personas, es una pasta".

"Si ese día no vienen dos, que paguen"

Cabe recordar que el Bulebar deja modificar las reservas hasta el día de antes. "Si ese día no vienen dos, que paguen. Compras una moto, le das una señal y luego si no vas a buscarla, pues tú sabrás, pero la moto ahí la tienes", concluye un vídeo explicativo que ha tenido buena acogida entre los seguidores del restaurante.

Hace unos meses, el propio Marqueta explicó en otro vídeo en Instagram cuáles eran los plazos para cancelar una reserva en sus restaurantes. "Nosotros, tenemos suerte que está todo el día el teléfono sonando. Con que llames el día antes y avises, perfecto, pero da igual. Tú a la 13.00, se ha puesto alguien malo, tengan el compromiso de llamar y decir, tengo una reserva, pero véndala porque nosotros podemos llamar a alguien y que venga a comer", afirmó en plena polémica por las reservas fantasma.

El Bulebar se ha ganado un hueco en la gastronomía zaragozana gracias a su comida casera, grandes raciones y trato excepcional hacia el cliente. Uno de sus platos más famosos es sin ninguna duda los huevos rotos, que están cubiertos por una grandísima capa de foie. Otra elaboración estrella del establecimiento gestionado por Rubén Marqueta son sus paellas y arroces.