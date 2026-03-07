Corre junto a tu perro en Utebo y contribuye a una buena causa ayudando a su protectora: deporte, diversión y solidaridad

La localidad de Utebo se llena de vida y de eventos este año y, entre todos ellos, destaca uno muy especial y además solidario: el séptimo Canicross Utebo, organizado por la protectora local Sonrisa Animal Utebo.

Esta organización sin ánimo de lucro, que lleva operando desde 2017, trabaja incansablemente dando refugio a los perros y gatos que son encontrados en el municipio y buscándoles un hogar donde puedan comenzar una nueva vida. A lo largo del año impulsan distintas iniciativas para fomentar la adopción y la concienciación, pero hay un evento que les hace especial ilusión y que se ha convertido en una de sus citas estrella: el Canicross.

"Sin duda es el evento que más se tarda en preparar y el que mejor te lo pasas cuando lo vives de cerca", comenta una de las voluntarias y miembro de la junta de la protectora que prepara el evento. "Mi favorito por excelencia".

¿Qué es un Canicross?

El canicross es una disciplina deportiva que consiste en correr junto a un perro, unidos mediante un arnés y una línea de tiro con amortiguador. Una práctica que combina ejercicio, compañerismo y conexión entre persona y animal.

"Pues en este día intentamos unir el deporte y solidaridad, ya que, tanto los humanos como sus perretes comparten un mismo objetivo: disfrutar, convivir y apoyar una buena causa por la que luchamos cada día".

Foto de tres participantes en uno de los Canicross pasados / Instagram @fotopabloweb

Todo lo recaudado, tanto a través de las inscripciones como del tapeo solidario organizado durante el evento, irá destinado íntegramente a la protectora, para que pueda seguir cuidando y buscando hogar a sus animales en adopción, como Lucio, Lápiz, Orio o Princesa.

El evento ofrece distintas modalidades para adaptarse a todos los niveles. Existen tres tipos de carrera:

Carrera larga , de 4,8 kilómetros, que consta de tres vueltas al Parque de Las Fuentes, en Utebo, lugar donde se celebra la prueba.

, de 4,8 kilómetros, que consta de tres vueltas al Parque de Las Fuentes, en Utebo, lugar donde se celebra la prueba. Carrera popular , con un recorrido de 1,6 kilómetros, equivalente a una vuelta al circuito.

, con un recorrido de 1,6 kilómetros, equivalente a una vuelta al circuito. Carrera infantil, pensada para que los más pequeños también puedan vivir la experiencia, con un trayecto de 400 metros.

Además, para quienes prefieran no correr, se organiza una andada solidaria: una vuelta al circuito acompañando a los perros de la protectora que están en adopción, una forma diferente y muy especial de participar.

Las inscripciones pueden realizarse a través del enlace disponible en su página web o en sus redes sociales, donde será necesario completar los datos tanto del participante como del perro que le acompañará en la carrera.

Perros y gatos en adopción

"Actualmente la protectora cuenta con más de 10 perros en adopción y unos cuantos gatos más", explica una de sus voluntarias. Todos ellos tienen necesidades diferentes que la asociación se esfuerza por cubrir: piensos especiales, como los gastrointestinales o renales, visitas veterinarias frecuentes, vacunas anuales y otros cuidados esenciales para garantizar su bienestar mientras esperan encontrar un hogar.

Noticias relacionadas

Lucio en adopción / Instagram @sonrisaanimalutebo

"Es un evento muy importante para todos los que formamos parte de Sonrisa Animal, requiere mucho esfuerzo, pero al final tiene su recompensa, y así podemos seguir ayudando".