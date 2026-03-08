La Cofradía de la Columna vuelve a ganar el Concurso de Instrumentos de la Semana Santa de Zaragoza
El segundo puesto ha sido para la Piedad y el tercero para el Descendimiento, un podio similar al del año pasado
La cofradía de la Columna ha vuelto a ganar la edición número 51 del Concurso-Exaltación de Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza que se ha celebrado este domingo en el pabellón Príncipe Felipe. En segundo lugar ha quedado la Piedad y el tercer puesto ha sido para el Descendimiento, repitiéndose el mismo podio de la edición del año pasado.
La cita ha congregado a unas 6.000 personas para disfrutar del toque de todas las cuadrillas, convirtiéndose en un fijo en el calendario previo a la Semana Santa.
El sonido del tambor, bombo, timbal, cornetas, heráldicas, carracas, matracas y campanas ha resonado con fuerza en el pabellón desde las 10.00 horas y hasta las 14.00 horas, cuando se ha conocido al ganador.
Además de los tres primeros puestos, el cuarto ha sido para el Calvario; el quinto para la Coronación; el sexto para la Exaltación; el séptimo para la Entrada; y el octavo para los Nazarenos.
En este evento participan las cuadrillas de todas las Cofradías y Hermandades de Zaragoza, algunas en modalidad de «concurso» y otras en modalidad de «exaltación». Interpretan sus toques, aportando cada año nuevas innovaciones, siempre dentro del contexto cultural de la Semana Santa.
Este concurso tiene un importante componente cultural y religioso, ya que los toques de instrumentos desempeñan un papel esencial en la solemnidad de la Semana Santa de Zaragoza.
