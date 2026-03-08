La Cofradía de la Columna vuelve a ganar el Concurso de Instrumentos de la Semana Santa de Zaragoza

La cofradía de la Columna ha vuelto a ganar la edición número 51 del Concurso-Exaltación de Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza que se ha celebrado este domingo en el pabellón Príncipe Felipe. En segundo lugar ha quedado la Piedad y el tercer puesto ha sido para el Descendimiento, repitiéndose el mismo podio de la edición del año pasado.

La cita ha congregado a unas 6.000 personas para disfrutar del toque de todas las cuadrillas, convirtiéndose en un fijo en el calendario previo a la Semana Santa.

El sonido del tambor, bombo, timbal, cornetas, heráldicas, carracas, matracas y campanas ha resonado con fuerza en el pabellón desde las 10.00 horas y hasta las 14.00 horas, cuando se ha conocido al ganador.

Miembros de la Columna celebran su triunfo, este domingo en Zaragoza. / JORGE SESÉ

Además de los tres primeros puestos, el cuarto ha sido para el Calvario; el quinto para la Coronación; el sexto para la Exaltación; el séptimo para la Entrada; y el octavo para los Nazarenos.

En este evento participan las cuadrillas de todas las Cofradías y Hermandades de Zaragoza, algunas en modalidad de «concurso» y otras en modalidad de «exaltación». Interpretan sus toques, aportando cada año nuevas innovaciones, siempre dentro del contexto cultural de la Semana Santa.

Noticias relacionadas

Este concurso tiene un importante componente cultural y religioso, ya que los toques de instrumentos desempeñan un papel esencial en la solemnidad de la Semana Santa de Zaragoza.