El proyecto de un centro de salud de Zaragoza para combatir una enfermedad hasta ahora erradicada: "Hola, ¿estás vacunado del sarampión?"
La iniciativa de La Almozara tiene como objetivo inmunizar a los pacientes que solo tienen una dosis o ninguna
Si es usted paciente del centro de salud de La Almozara, en Zaragoza, y le han llamado para preguntarle si está vacunado del sarampión... no se asuste. La llamada es real y forma parte de un proyecto de mejora de calidad que ha puesto en marcha este centro de Atención Primaria con el único objetivo de ampliar las coberturas de inmunización contra el sarampión. ¿Por qué? Porque la enfermedad, después de considerarse erradicada durante muchos años, ha vuelto a aparecer en España, tal y como confirmó a principios de este 2026 la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esto hace que las personas nacidas entre 1978 y 1983, a las que solo se les ponía una dosis, sean «más vulnerables» a un contagio y es precisamente a los nacidos en esa franja a los que se está llamando desde La Almozara. «Calculamos que podremos llegar a entre 1.000 y 1.500 pacientes», señala a este diario María Plumed, coordinadora de este proyecto en el centro de salud La Almozara.
De momento, lo que se han encontrado es gente «receptiva» a esta iniciativa, aunque eso no significa que todas las personas susceptibles se vayan a vacunar o a poner una segunda dosis. «Les intentamos captar cuando vienen a consulta o por teléfono. Hay muchos que te dicen que por trabajo no pueden venir, otros que no tienen la cartilla de vacunas y tienen que ir a casa de sus padres, otros que les vuelvas a llamar o que ya se pondrán ellos en contacto… Confiamos en llegar a cuantos más mejor porque será bueno para ellos y para su salud», añade Plumed. Los resultados van llegando poco a poco porque ya hay varios pacientes de La Almozara que se han vacunado, aunque el proyecto se prolongará durante los próximos meses.
En España, la vacunación sistemática contra el sarampión comenzó en 1978. Las personas nacidas a partir de este año que no hayan pasado la enfermedad ni recibido dos dosis de la vacuna (triple vírica) se consideran susceptibles y deben completar la pauta, ya que una sola dosis puede no ser suficiente para la inmunidad total. «Es una enfermedad altamente contagiosa, se coge muy fácil y puede generar complicaciones graves como neumonías, encefalitis… sobre todo puede ser muy compleja para mayores o personas inmunodeprimidas», indica la profesional.
En esta aventura, Plumed está acompañada por ocho personas más que forma parte de servicios de Medicina de Familia, Enfermería o Admisión. «Hemos implicado también a las farmacias de la zona para captar a más pacientes, hemos colgado carteles...», dice Plumed, quien recuerda que no es la primera vez que el centro de salud de La Almozara pone en marcha una iniciativa de este estilo. «Hace unos años ya hicimos algo similar con la vacuna del herpes zoster y nos fue bastante bien. Digamos que en esa parte de llamar y ‘convencer’ por el bien de todos tenemos algo de experiencia», señala entre risas. Todo sea esta vez por combatir el regreso del sarampión.
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyff Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
- Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada
- Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
- Nacho Rubio, el bombero de Zaragoza que saltó de la portada del calendario a los escenarios como 'stripper': 'Me encontraba con gente a la que conocía
- Muere a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista
- El antiguo Faustino de Zaragoza reabrirá sus puertas de la mano de un grupo hostelero altoaragonés
- Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: 'Nos gusta mucho el barro