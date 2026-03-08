Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: "Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza"

"Hacer un restaurante que fuera la fusión de las dos cosas, español e italiano". Con esa idea comenzó Iván su aventura hasta abrir su propio restaurante. Italiano de nacimiento, lleva casi 25 años viviendo en Zaragoza, donde ha pasado gran parte de su vida entre fogones. Durante 19 años trabajó como cocinero en distintos restaurantes de comida española. Una experiencia que, asegura, le permitió conocer en profundidad la gastronomía del país. Con el tiempo decidió dar el paso y levantar la persiana de su propio local.

En imágenes, el restaurante Figari en Zaragoza / JAVIER RIO / EPA

Así nació en 2023 "Figari", un restaurante ubicado en la calle Bruno Solano, número 4, que apuesta por combinar lo mejor de la cocina italiana con la española. "Siempre he trabajado en restaurantes españoles, por eso conozco la cocina española muy bien. Pero también soy italiano y conozco la cocina italiana", recalca.

Comida italiana, pero no pasta y pizza

"Figari" significa algo muy importante para él porque forma parte de su hogar. Es el cabo que se encuentra en su pueblo natal, en Cerdeña, conocido como Cabo Figari. De hecho, el propio logo del restaurante reproduce la silueta de ese lugar tan especial para Iván.

El camino, sin embargo, no fue sencillo al principio. Pasar de trabajar en una cocina a gestionar un negocio propio supuso un cambio importante. "Una cosa es ser cocinero y otra ser hostelero. Se pueden compaginar, pero son diferentes", confiesa. Entre sus mayores dudas estaba cómo funcionaría su propuesta gastronómica. Para muchos clientes, la comida italiana se reduce a pasta y pizza pero la tradición culinaria del país ofrece un abanico mucho más amplio. "Al principio querían venir por un italiano, pero el problema es que aquí un italiano significa el 99% pasta y pizza, un italiano puede hacer otras cosas".

En imágenes, el restaurante Figari en Zaragoza / JAVIER RIO / EPA

Pronto Iván se dio cuenta de que el público no terminaba de aceptar esa propuesta tal y como la había planteado inicialmente, por lo que decidió darle un giro a su cocina. "Yo empecé haciendo muchas cosas muy italianas, diferentes".

Guisos italianos y calamares al estilo Golfo Aranci

Proveniente de un pueblo costero, Iván trajo parte de su tradición culinaria hasta la capital aragonesa. "El calamar está cocinado a mi manera". Así define uno de los platos más representativos del restaurante: los calamares al estilo Golfo Aranci, unos calamares en su tinta rellenos con una receta heredada de su abuela paterna.

Aunque el restaurante cuenta con carta fija, también ofrece numerosas sugerencias fuera de ella. Entre ellas se pueden encontrar platos como la lengua de ternera, los caracoles o las manitas.

En imágenes, el restaurante Figari en Zaragoza / JAVIER RIO / EPA

De cara al futuro, uno de sus objetivos es convertir el restaurante en un referente de la zona. Un camino en el que ya ha comenzado a sumar reconocimientos con tan solo 3 años: el segundo puesto en "Saborea" y el premio al mejor servicio en el Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia 2025. Unos éxitos que esperan seguir cosechando con su local y con unas tapas y comidas elaboradas por el propio Iván paso a paso.