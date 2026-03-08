La tienda más colorida y con más "rollazo" del centro de Zaragoza: "La evolución en el mundo de la moda estos años ha sido brutal"

Un lugar único pensado para quienes aman no solo el mundo de la moda, sino también la lectura, los complementos y esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

“Un espacio donde tienen cabida un montón de cosas diferentes”, así define Ángel a Shuave Shop. Una tienda situada en pleno corazón de Zaragoza, en la calle Méndez Núñez, número 10. Su escaparate no deja indiferente a nadie, y su interior tampoco.

Todo comenzó con zapatos

Shuave Shop nació hace ya más de 16 años, aunque sus inicios no fueron en solitario. “El comienzo de los comienzos fue en el 2009, en un espacio en el que, dijéramos… era como compartido”. Se trataba de un local en el que convivían varias propuestas bajo un mismo techo y donde Ángel empezó vendiendo calzado de marcas alternativas y camisetas de pequeños diseñadores, entre otras “cosicas”.

De ahí nació el nombre “Suave”, fruto de una media broma con sus amigos. “Porque era la sonoridad de ‘su’, porque yo vendía zapatos, entonces era como unir el zapato con el concepto de confortable, de cómodo”.

En imágenes la tienda Shuave Shop en el centro de Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Un año después, en 2010, nació la tienda tal y como la entendemos hoy en día: un espacio de autor. “Yo empecé en otro espacio diferente a este, en una tienda que era mucho más pequeña, que tenía 19 metros cuadrados, y entonces todo pasaba por intentar traer productos súper diferentes, así atrapar un poco también a ese cliente”.

Visibilidad a marcas emergentes

Aunque reciben propuestas por distintas vías, su prioridad siempre ha sido dar visibilidad a marcas emergentes y proyectos nacionales. “Priorizamos las pequeñas marcas, los pequeños diseñadores, el diseñador emergente…”.

Además de la moda, Shuave Shop trabaja otros ámbitos como la fotografía, colaborando con firmas reconocidas. “Trabajo con Polaroid, trabajo con Kodak. Hay algunas de ellas que son grandes empresas, pero bueno, siempre intentamos igualmente darle un enfoque más llevándonoslo a nuestro terreno”.

En imágenes la tienda Shuave Shop en el centro de Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Los productos pueden llegar de muchas maneras distintas: “Lo mismo estamos viajando a una feria y encuentras algo, que recibimos un mensaje por Instagram, que recibimos un e-mail, que lo encontramos nosotros por redes sociales, que alguien te recomienda”. Shuave Shop es mucho más que una tienda: es un espacio en constante búsqueda, donde la coherencia estética y el cuidado por los pequeños proyectos construyen una identidad propia.

El cambio de 2010 a 2026

“Yo desde que empecé, porque además antes de eso ya tenía vínculo con el mundo de la moda, y en todos estos años he visto una evolución brutal”, explica Ángel. “Antes era como una cuestión de minorías, de gente con una mentalidad muy abierta, o que había viajado mucho, había vivido fuera, o tenía un entorno más artístico”.

En imágenes la tienda Shuave Shop en el centro de Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Con el paso del tiempo, la globalización transformó por completo el panorama y abrió horizontes impensables hasta entonces. “Justo coincidió un poco con el inicio de Facebook y con un inicio en el que la visibilidad era prácticamente total”, recuerda. “Si tú subías algo y a ti te seguían mil personas, no es como ahora, que te ven cinco; entonces te veían casi las mil. Entonces, poco a poco, la gente te iba conociendo”.

Noticias relacionadas

Ahora, este 2026 quieren seguir innovando, sorprendiendo y como nos dijo Ángel "rizando el rizo", y sobre todo hacer una versión 2.0 de su web, "mucho más completa y más atractiva al cliente".