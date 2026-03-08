Se vende piso de tres habitaciones con jardín privado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 200.000 euros

La vivienda es la principal preocupación de los españoles según el último estudio del CIS. Convertirse en propietario de un piso, casa o apartamento es el sueño de cualquier ciudadano, que quiere tener su propio espacio personal donde poder construir su vida. La realidad es que la compraventa inmobiliaria no para de crecer en todo el país a pesar de unos precios alcistas que parecen no tocar techo. Además, cada vez son más las personas las que quieren hacer negocio comprando una casa para alquilarla y después revenderla pasado un tiempo a un precio superior.

La oferta en las grandes ciudades sigue siendo amplia, pero también no es apta para todos los bolsillos. Madrid y Barcelona centrifican un problema generalizado que no ha tardado en llegar a otras capitales como Zaragoza, Sevilla o Valencia donde todos los tipos de vivienda han subido. Comprar un piso de obra nueva en Zaragoza por menos de 300.000 euros es 'misión imposible' sin contar claro las promociones de VPO en barrios de nueva creación como Arcosur, que según las previsiones podría alcanzar los 70.000 habitantes en unos años.

La subida de la vivienda nueva también ha provocado un efecto rebote en la de segunda mano. Los propietarios que quieren deshacerse de su vivienda conocen que hay mucha demanda por lo que han decidido subir el precio considerablemente. Sin embargo, echando un buen vistazo a los portales inmobiliarios puedes encontrar alguna buena oferta en los barrios populares de Zaragoza de viviendas amplias que acogen a nuevas familias.

Salón de la casa a la venta en Las Fuentes por menos de 200.000 euros / TUCASA.COM

Tres dormitorios y salón acogedor

En el portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado a la venta un piso de tres habitaciones con acceso a un jardín privado en el barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa por menos de 200.000 euros. La vivienda cuenta con aproximadamente 85 metros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios, salón acogedor, una cocina amplia con vistas al jardín y cuarto de baño completo con plato de ducha y mámpara.

Noticias relacionadas

El piso, situado en una zona residencial en Las Fuentes cerca del centro de la ciudad, destaca por su excelente estado ya que tiene aislamiento térmico, ventanas Climalit dobles, aire acondicionado por conductos y calefacción individual de gas con suelo de tarima. Además, en el precio final de 196.900 euros, está incluido el moviliario moderno y cuidado que tiene el actual propietario.