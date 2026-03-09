Las Alcalaínas ganan el bote de 6.000 euros de ‘Sopa de Letras’
Las dos jóvenes de Alcalá de Gurrea (Huesca) logran por segunda vez alzarse con el bote del programa y acumulan ya 30.800 euros a lo largo de los 80 programas que llevan a su espalda
Las Alcalaínas lograron este lunes hacerse con el bote de 6.000 euros de ‘Sopa de letras’. La longeva pareja alcanzaba ya su programa número 80 con 30.800 euros acumulados a lo largo de su aventura en el popular concurso de Aragón TV.
El programa presentado por Miki Nadal que pone en juego cada noche 6.000 euros, entregó anoche el bote a Alba y Paula Iturralde Muñoz, las Alcalaínas. Las jóvenes de Alcalá de Gurrea (Huesca) y vecinas de Zaragoza, lograron esta hazaña por segunda vez en su trayectoria en el programa.
En la emisión de anoche, tres parejas volvían a poner a prueba su agilidad mental y su destreza con las palabras. A las veteranas Alcalaínas, se enfrentaron las Torrijas en el que era su tercer programa y una nueva pareja: los Piteras, formada por un padre y un hijo. Sopa de letras, adaptación del formato internacional The Search, se estrenó en enero de 2024 en el prime time de Aragón TV y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los programas más vistos de la franja de noche.
