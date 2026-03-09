El Cercanías de Zaragoza pulveriza su récord de viajeros y el 'Casetero' sufre por las obras

El pulso entre el Cercanías y el autobús del Consorcio de Transportes del Área metropolitana de Zaragoza (CTAZ) en el eje entre Zaragoza y Casetas, más conocido como ‘Casetero’, registró el año pasado una interesante evolución marcada, como siempre, por circunstancias que condiciona el uso de uno y otro pero que está llevando al tren a recortar distancias con el bus en uno de los corredores con más pasajeros del anillo exterior de Zaragoza. Una distancia todavía abismal, porque el segundo sigue teniendo casi seis veces más usos que el primero, pero se podría decir que el ferrocarril está atrayendo a más clientela en paradas como la de Utebo. Este municipio de más de 17.000 habitantes es un puntal para la actual línea Casetas-Miraflores que tiene parada en Zaragoza tanto en la intermodal de Delicias como en la estación de Goya, y de la mano de las bonificaciones al transporte implantadas por el ministerio, su progresión es constante.

De hecho, en cierta medida, se podría decir que en 2025 el Cercanías le ganó la batalla al bus del Consorcio, porque mientras la línea de tren de Renfe pulverizó su récord histórico de viajeros, desde su creación en 2008, el Casetero sufrió para mantener sus registros en los más de 2,3 millones de pasajeros que mueve cada año. Así, el Cercanías contabilizó, según los datos oficiales, más de 440.000 usuarios el año pasado, que representan un incremento de más del 40% con respecto a 2024 y sumar 128.000 validaciones más a las 312.800 que contabilizó en el ejercicio anterior. Todo un hito que se sustenta, fundamentalmente, en el abaratamiento del billete, que también se aplica al autobús urbano de Zaragoza y el metropolitano del CTAZ.

Y esta evolución del Cercanías podría ir a más en este 2026 de la mano de mejoras como la introducida el pasado 1 de enero por el Ministerio de Transportes que permiten obtener descuentos a los viajeros que validen con la tarjeta de crédito o de débito, en una fórmula de pago que incentiva el uso, ya que cuanto más se utiliza, más rebaja se aplica. Se trata del sistema Cronos, que ofrece una rebaja del 40% a partir del quinto viaje, de manera que en el décimo viaje al mes ya se estaría pagando un 24% más barato, quien efectúa 15 viajes se beneficia de un descuento medio del 29%, y quien hace 20 alcanza el 32% de ahorro. Una estrategia que quizá ayude a batir un nuevo récord en el futuro.

Un 'Casetero' estable

Pero el Cercanías sigue mirando a mucha distancia los resultados del Casetero, al que todavía no le ha llegado la implantación del nuevo mapa concesional del CTAZ, como tampoco lo ha hecho en otras del mismo corredor, al oeste de Zaragoza. Y es porque está pendiente de la aprobación del modificado del contrato, que está condicionada por la situación de Gobierno de Aragón, todavía en funciones tras las elecciones del 8F.

Estación de Cercanías de Casetas. / Ángel de Castro

Con todo, la situación actual de la línea es estable y en 2025 registró un incremento casi insignificante del 0,58% con respecto al año anterior, al mover a 2.346.872 pasajeros, casi 14.000 más que los 2.333.469 que se subieron al bus en 2024. Cifras positivas que no ocultan el sufrimiento que también está experimentando por culpa de las obras en ejecución. Esto ha trasladado, según reconoce el propio Consorcio de Transportes, una “alta presión por saturación” a la línea, con más de 7.000 viajeros al día en laborables, y “algunos problemas de cumplimiento de tiempos derivados de la infraestructura viaria y de las limitaciones de velocidad actuales”.

Sin embargo, ya se está trabajando en la “adopción de medidas como el establecimiento de tiempos de marcha más realistas y alguna mejora en la flota”. Y es que, adicionalmente, las obras de reforma ejecutadas en la avenida Navarra de Zaragoza, puerta de entrada a la ciudad de esta ruta desde la carretera de Logroño, así como los trabajos de reconversión de la N-232 a su paso por Utebo en una avenida urbana que separe el casco urbano del centro comercial del Alcampo, “han acrecentado estos problemas”. “Con la reciente finalización de la primera –la semana pasada–, se espera que la afección al servicio sea menor”, indicaron desde el CTAZ.

En cualquier caso, el modificado pendiente de aprobación final incluye “mejoras significativas en el servicio de la línea 603 con la incorporación de un bus adicional, que permitirá ajustar tiempos de marcha a la realidad operativa y extender la frecuencia de 10 minutos a casi todo el día y que ésta se pueda cumplir”, garantizaron.