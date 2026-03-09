Comienza el desmontaje de la noria navideña de Zaragoza sin que haya entrado en funcionamiento

La noria navideña de Zaragoza, que prometía convertirse en el nuevo mirador de la ciudad junto al club Helios, ha comenzado su retirada definitiva este lunes. Tras meses de incertidumbre y sin haber llegado a girar ni una sola vez, la empresa gestora ya está trabajando en el desmantelamiento de la frustrada estructura tras semanas de incertidumbre.

Fue en noviembre cuando la alcaldesa Natalia Chueca anunció como una de las novedades en la programación de la Navidad que se instalaría una noria junto a la parada del tranvía de La Chimenea. Sin embargo, fueron pasando los días y el consistorio comenzó a retrasar la fecha de puesta en marcha por la falta de garantías para su funcionamiento. No llegó para el puente de la Constitución y entonces se dijo que estaría lista para cuando comenzaran las vacaciones escolares, pero tampoco pudo cumplirse con ese plazo debido a sus problemas estructurales.

La siguiente fecha que marcó el ayuntamiento para la inauguración fue Reyes. Con la estructura ya completamente montada fue cuando se desveló que la documentación presentada por el promotor de la noria no era la correcta y que los técnicos municipales habían concluido que la atracción no cumplía con los mínimos de seguridad exigibles.

A falta de decidir qué pasará con la fianza que había adelantado la empresa gestora, los trabajos de desmontaje se extenderán a lo largo de esta semana. Los informes de los técnicos de la concejalía de Urbanismo advertían de la posibilidad de que hubiera problemas por la falta de estabilidad de los anclajes, indicando incluso que había dudas sobre la resistencia del suelo. Por ese motivo, a pesar de que la instalación es completamente nueva y no se ha estrenado en ninguna otra ciudad, se decidió denegar los permisos.