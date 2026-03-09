Una conocida tienda de trajes regionales da el salto al centro de Zaragoza: dónde abrirá y qué precios tienen

El sentimiento de la tierra florece cada año durante numerosas fiestas regionales, desde las que sólo se celebran en las comarcas o municipios, hasta las más extendidas en ciudades y núcleos urbanos más poblados que reúnen a más cantidad de personas. Todas ellas suelen tener una ambientación similar: canciones, bailes, risas... una alegría contagiada que se ve reflejada en la forma de vestir. Una indumentaria que de no ser por ser hecha en casa o heredada, se ha de buscar en las tiendas más especializadas en el ámbito, y Zaragoza podrá presumir de tener otro de estos negocios próximamente.

Fue este pasado fin de semana cuando un cartel en una céntrica avenida de la capital aragonesa hacía oficial esta apertura. Se trata de La Flor de Aragón, un negocio dedicado puramente a la venta de accesorios, tejidos o trajes completos de las diferentes fiestas regionales de la comunidad, que con el cartel que ya se puede visualizar en su escaparate ya ha llamado la atención a los vecinos y a los transeúntes de la zona.

Estará ubicada en el paseo Teruel 40, pared con pared junto a una reconocida tienda de alimentación, donde antes había una frutería y en una zona que prácticamente delimita tres distritos diferentes de la ciudad: el Centro, la zona Universidad y el barrio de las Delicias. También en parte por estar situada en la confluencia de dos grandes avenidas, la de Valencia y Goya.

Hasta el momento, su único local estaba abierto en el polígono de los Leones, en Pinseque, aunque este ya llevaba numerosos días con la persiana echada. Por lo que se trata de un movimiento de ficha estratégico en el que pasan de vender en un municipio a unos kilómetros de Utebo a llevar su propio escaparate en una gran ciudad.

Trajes, mantones y castañuelas

La nueva apertura de La Flor de Aragón acerca al público una amplia oferta de indumentaria y complementos tradicionales. Entre los artículos más destacados se encuentra el traje de pana completo, disponible por 155 euros, junto a accesorios clásicos como el pañuelo portugués por 19,95 euros o las castañuelas de tela negra prensada, que se pueden adquirir por 51,90 euros.

La tienda también ofrece calzado y materiales para confección, como alpargatas de mujer por 26,95 euros, además de una variada selección de tejidos para trajes regionales. Estos paños, de 25 centímetros, tienen precios que oscilan entre los dos y los ocho euros según el color y la textura, mientras que el terciopelo, uno de los materiales más apreciados, alcanza los 37,80 euros.