Escapadas de fin de semana desde Zaragoza: las cuatro ciudades europeas con vuelo directo que puedes ver en tres días

Los zaragozanos que se han marchado de puente durante esta Cincomarzada tan lluviosa en gran parte de Aragón han vuelto este lunes a la rutina. Un regreso al trabajo para los más viajeros que ya miran de reojo el calendario en busca del siguiente festivo en jueves o viernes para escaparse de nuevo por España o Europa. Un 2026 muy caprichoso con festivos como San Jorge o el Día del Trabajador como próximas fechas festivas sin olvidarnos de la Semana Santa.

Si solamente tienes tres o cuatro días para viajar no puedes perder mucho tiempo en los desplazamientos porque cuando te das cuenta ya tienes que hacer las maletas y volver a casa. La oferta de vuelos desde Zaragoza ha disminuido en los últimos tiempos al ser una de las víctimas del sempiterno conflicto entre Ryanair y Aena. La aerolínea irlandesa eliminó casi la mitad de las plazas de los vuelos desde la capital aragonesa y también cerró rutas muy populares como París-Beauvais, Santiago o Bolonia.

La llegada de la temporada de verano está a la vuelta de la esquina y Ryanair y Volotea recuperarán dos destinos muy queridos como Palma y Menorca. Además, también se añadirá alguna frecuencia más a los vuelos ya existentes a Londres, Bruselas, Milán y Marrakech que permitirán hacerse una escapada o un pequeño puente de fin de semana a los zaragozanos.

Cuatro ciudades en tres días

Hay cuatro ciudades europeas que se pueden visitar en un fin de semana gracias a los horarios de los vuelos de ida y vuelta desde Zaragoza. A Londres se vuela con Ryanair los viernes a las 11.35 horas, pero se vuelve el domingo demasiado pronto (6.00 horas), perdiendo un dia completo de viaje para descubrir todos los encantos de la capital del Reino Unido.

Otra capital europea en la que se vive la misma situación es Roma. El vuelo de ida de la compañía Wizz Air desde Zaragoza despega del aeropuerto de Garrapinillos a las 16.20 horas el viernes, pero la vuelta desde Fiumicino a las afueras de la ciudad italiana está siempre programada los domingos a las 6.00 de la mañana.

Mejores horarios tienen los otros dos vuelos de Ryanair con salida el viernes y vuelta el domingo desde Zaragoza. A Milán, que va a duplicar el número de vuelos a partir de abril con la llegada de la temporada de verano, se viaja los viernes a las 12.35 horas y se vuelve los domingos a las 10.15. Cabe recordar que la aerolínea irlandesa conecta la capital aragonesa con el aeropuerto situado en los alrededores de Bérgamo.

Por otro lado, a Bruselas también hay buenos horarios. Se despega en dirección a Charleroi los viernes a las 14.15 y se vuelve los domingos a las 10.50 horas. Actualmente ya se puede hacer esta escapada de fin de semana y la aerolínea irlandesa va a añadir otra frecuencia a las dos actuales los martes a partir de abril.

Los chárter, casi completos

Las agencias de viaje conocen a la perfección la falta de oferta de vuelos regulares desde el Aeropuerto de Zaragoza por lo que organizar una importante cantidad de chárter a lo largo del año a destinos sin conexión directa con Aragón. La aerolínea especializada en este tipo de vuelos tan populares es Air Horizont que tiene casi todo vendido para sus escapadas desde Zaragoza hasta verano.

La compañía con capital aragonés ha vendido todos los asientos de sus vuelos chárter a Córcega, en el puente de San Jorge, y a Malta para el primero de mayo. Air Horizont también conectará Zaragoza con Sicilia a través de un chárter del 19 al 22 de marzo que todavía tiene huecos disponibles. Tras el verano, la compañía volverá a organizar más viajes, cuyos destinos todavía no han sido desvelados.