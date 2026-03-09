Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Habrá una Cincomarzada aplazada? Las entidades se citan este martes para decidir si retoman la celebración

Los colectivos vecinales barajan el fin de semana del 21 de marzo para presentar una versión reducida de las actividades festivas

Los preparativos para la Cincomarzada la pasada semana en Zaragoza.

David Chic

David Chic

Zaragoza

La Cincomarzada zaragozana podría celebrarse el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Al menos así lo está estudiando la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) tras la suspensión del primer jueves del mes por las lluvias. Las entidades que forman parte de la agrupación vecinal tomarán la decisión este martes tras haberse reunido con al Ayuntamiento de Zaragoza y el resto de los colectivos implicados en la fiesta.

La FABZ había anunciado que no tendría sentido celebrar la Cincomarzada fuera de su fecha natural, sin embargo, desde la entidad reconocen que han recibido solicitudes desde las peñas y otras asociaciones para intentar celebrar la conmemoración vecinal en otro momento. Este fin de semana próximo está completamente descartado por la previsión de lluvias, así que se ha plantado hacerlo el siguiente.

Aunque no existe todavía una decisión definitiva, el aplazamiento permitiría volver al parque del Tío Jorge en el que previsiblemente no habrán comenzado las obras de renovación, o al menos no en la zona en la que se instalan los tenderetes y los puestos vecinales.

La FABZ asegura que la decisión que tienen que tomar este fin de semana es complicada pues los precedentes de convocar a la ciudadanía en otras fechas que no se corresponden con el cinco de marzo siempre han resultado en ediciones descafeinadas y han tenido menos repercusión. Sin embargo, la celebración en sábado o domingo permitiría retomar una parte de la programación que este año había costado mucho esfuerzo sacar adelante ante el cambio de criterio del ayuntamiento, que ya no colabora como coorganizador sino como patrocinador.

La Cincomarzada tenía como lema para este año la frase Para vivir, vivienda, recogiendo así una de las principales preocupaciones de la sociedad, especialmente de los más jóvenes. Esta reivindicación queda plasmada también en el cartel que por primera vez ha sido elegido con un concurso para dar cabida a los artistas locales y reforzar el carácter participativo y colectivo de esta fiesta. 

