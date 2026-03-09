La Flor de Lis abre un nuevo restaurante en la plaza del Pilar de Zaragoza para honrar la gastronomía aragonesa

La Flor de Lis se ha asentado como uno de los restaurantes más populares de toda Zaragoza y está a punto de dar un importante paso abriendo un nuevo establecimiento en el corazón de la ciudad. El Grupo Vaquer ha confirmado en redes sociales que va a ampliar su dominio con la apertura de un nuevo restaurante de La Flor de Lis en la plaza del Pilar.

"La Flor de Lis crece y llega a la Plaza del Pilar con un nuevo espacio donde seguir haciendo lo que mejor sabemos: respetar el producto, honrar la tradición y contar Aragón plato a plato. Una nueva casa para nuestra gastronomía aragonesa, en uno de los lugares más emblemáticos de Zaragoza", han publicado un enigmático mensaje en Instagram.

Todo indica que el segundo restaurante de La Flor de Lis cogerá el relevo de Tajo Bajo, otro establecimiento del mismo grupo que lleva varias semanas cerrado por obras. Este restaurante, situado justo enfrente de la Basílica del Pilar, fue diseñado por el arquitecto Pedro Abuelo y contaba con una carta llena de productos aragoneses de alta calidad del chef Rubén Martín.

La Flor de Lis / LA FLOR DE LIS

El restaurante original de La Flor de Lis, que seguirá funcionando con normalidad, se encuentra en la calle don Jaime y cautiva a sus comensales con una decoración única que rinde homenaje a los principales monumentos de Zaragoza. El propio Rubén Martín también está al frente de la cocina de La Flor de Lis, que busca rescatar y revitalizar los platos típicos de Aragón y sus recetas autóctonas.

Fecha de apertura

Todavía se desconoce cuál será la fecha de apertura exacta del nuevo restaurante de La Flor de Lis, pero todo indica que lo harán en las próximas semanas. "Hay flores que señalan nuevos comienzos. Abrimos nuevo restaurante", concluye el vídeo de La Flor de Lis colocando una flor gigante a la puerta del Tajo Bajo que augura la nueva etapa en la plaza del Pilar.

Además de La Flor de Lis y el Tajo Bajo, el grupo Vaquer también cuenta con otros restaurantes muy populares como Santiago, en la esquina de la calle Alfonso con la plaza del Pilar, Rústicco, en la calle Santiago junto a la Delegación del Gobierno, y el Buffet El Español en Bujaraloz. Este restaurante fue el primero del grupo Vaquer, nacido en 1958 cuyo objetivo era servir a los viajeros que transitaban la antigua carretera de Madrid.