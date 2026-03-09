La plataforma de afectados por caídas en el servicio Bizi de Zaragoza ya es una realidad

Un grupo de afectados por caídas al utilizar el nuevo servicio Bizi del Ayuntamiento de Zaragoza desde que se pusiera en marcha en enero del 2025 ha decidido constituir una plataforma cuyos principales objetivos son, tanto realizar cuantas acciones conjuntas se puedan emprender para defender los derechos de sus integrantes como perjudicados por las caídas sufridas, como llevar a cabo iniciativas de concienciación y denuncia pública que permitan mejorar el servicio y evitar que se produzcan más caídas en el futuro.

Según los integrantes de esta nueva plataforma, hay un hecho que se repite de manera muy recurrente entre quienes han sufrido caídas usando el servicio Bizi: se producen en días de lluvia o en los que el firme estaba mojado. Todo apunta a un posible mal estado de los neumáticos, los cuales no proporcionan el agarre exigido en pavimentos mojados.

Este mismo problema ha tenido lugar en otras ciudades donde la empresa Serveo, una de las integrantes de la UTE que resultó adjudicataria del servicio, también es responsable del servicio público de alquiler de bicicletas. Así en Madrid, el servicio BiciMAD ya estuvo en el foco por el alto número de accidentes con lesiones que se habían producido por derrapajes en suelo mojado.

En opinión de la plataforma, "parece más que evidente que o bien el modelo de rueda maciza antipinchazos que se exigió por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en la licitación de servicio no es adecuado para garantizar el agarre en suelos mojados o bien el mantenimiento que se está haciendo de dichos neumáticos es insuficiente"

Consejos para los usuarios del servicio Bizi en días de lluvia

Desde la Plataforma han hecho una serie de recomendaciones a los usuarios del servicio Bizi de cara a minimizar posibles accidentes por perdida de adherencia de las ruedas.

En primer lugar, que antes de usar una de las bicicletas del servicio "se cercioren del estado de los neumáticos, especialmente de la rueda trasera. Es fundamental comprobar su estado de desgaste. Si tienes dudas cambia de bicicleta y reporta a través de la estación que la bici debe ser reparada".

"Circula con precaución, sobre todo en zonas donde el pavimento esté especialmente mojado o se hayan formado charcos y, especialmente, cuando atraviesen zonas como pasos de cebra con pintura en el asfalto", añaden.

"En caso de que sufras una caída y te produzcas una lesión, llama a la Policía Local para que levante un atestado donde figure tanto el número de bici con la que has realizado el trayecto y que incorporen imágenes del estado de la bicicleta, especialmente de los neumáticos, así como los testimonios de posibles testigos que hayan podido presenciar el accidente".

Finalmente, la Plataforma invita a que toda aquella persona que haya sufrido una caída que pudiera ser imputable a mal o incorrecto funcionamiento del servicio público de alquiler de bicicletas del que es responsable último el Ayuntamiento de Zaragoza se ponga en contacto con ellos para recibir asesoría sobre las acciones que pueden llevar a cabo al respecto.