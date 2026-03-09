El reto de la movilidad en la 'gran Zaragoza': el CTAZ ajustará algunos buses para adaptarlos al crecimiento del área metropolitana

El área metropolitana de Zaragoza se está preparando para vivir en los próximos años un crecimiento significativo de su densidad poblacional, tanto en el número de habitantes fijos como en los flotantes. Por un lado, las tendencias inmobiliarias marcan un cambio de patrón en el comportamiento del mercado, que comienza a mirar a los municipios cercanos a la capital aragonesa. Por otro, el valle del Ebro sigue acumulando anuncios de inversiones milmillonarias que prometen cientos de puestos de trabajo, unidos a los que ya comienzan a ser efectivos en polígonos como el de Malpica. Todo, en un contexto en el que la ampliación del Cercanías actual hasta Gallur y Quinto y la puesta en marcha de dos nuevas líneas que conecten Zaragoza con Calatayud, Huesca y Cariñena se ha instalado en el debate público.

Así, mientras el Ministerio de Transportes la ha descartado de facto por su “baja demanda” potencial, el Gobierno de Aragón insiste en que es un proyecto clave para la movilidad del futuro, ahora sostenida por un Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza (CTAZ) en pleno proceso de renovación de las rutas, con un área metropolitana que ya ha alcanzado los 800.000 habitantes y que reclama, según los últimos estudios, mejoras en el transporte. Javier Jiménez, gerente del CTAZ, cargo en el que cumple un año esta semana, analiza para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN las perspectivas de futuro, con “ajustes” y “refuerzos” en algunas líneas para adaptarlas a las necesidades, y que subraya que la mejora en la red del Cercanías permitiría “consolidar población” en la Gran Zaragoza y “descongestionar” la ciudad.

En ese sentido, los últimos datos demuestran un incremento de más del 12% de los viajeros diarios desde que las mejoras se han ido implementando en los buses metropolitanos, incrementando los usos de los 2,26 millones a más de 2,5 millones en ese período. En cualquier caso, desde el Consorcio son plenamente conscientes de que las necesidades van a cambiar en el medio plazo. “Los contratos admiten ciertas variaciones. Tenemos margen de mejora y podemos ajustar un poco más los servicios, dentro de las posibilidades administrativas y contractuales que tenemos”, analiza Jiménez.

Javier Jiménez, gerente del CTAZ, durante la entrevista. / Pablo Ibáñez

Un caso concreto se vive, precisamente, en Malpica, a raíz de la nueva planta logística de Inditex. “Va a mover a bastante gente y, según cómo evolucionen las cifras, tendremos que plantearnos el meter autobuses de refuerzo en las líneas que ahora circulan”, dice el gerente del CTAZ.

Incremento en los usos para El Burgo

Las cuestiones sobrevenidas son otro de los desafíos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos meses, como las obras del paso inferior de la A–68 y la Z–40 que afectaron especialmente a las frecuencias de las líneas que van a El Burgo de Ebro, Fuentes y Pina (310, 311 y 312). Estas tres líneas, implantadas en septiembre de 2024 de acuerdo al nuevo mapa concesional, se enfrentaron a unos primeros meses marcados por estos trabajos, lo que no impidió que el número de viajeros creciese en un 6,7% respecto a la concesión previa, que aglutinaba esos tres recorridos en uno único, el de la 310 (Zaragoza–Pina).

Viajeros subiendo al bus de la línea 604A, Zaragoza-Garrapinillos. / JAVIER RÍO

Así las cosas, si 2024 (los nueve primeros meses, casi completos, todavía funcionaban con la vieja 310) cerró con 131.284 usos, el pasado 2025 lo hizo con 140.118, casi 9.000 más. Por trayectos, la nueva 310 (Zaragoza–El Burgo) registró 13.796 viajeros; la 311 (Zaragoza–El Burgo–Fuentes), 16.559; y la 312, que cubre el recorrido hasta Pina con paradas en El Burgo y Fuentes, sigue siendo la mayoritaria con 109.763 usuarios.

La finalización de las obras, según defiende Jiménez, supondrá un incremento todavía mayor en las cifras. El gerente del CTAZ explica que, en este momento, los buses metropolitanos que cubren el corredor de la N–II y la carretera de Castellón, “no están dando problemas”, más allá de las afecciones puntuales en las frecuencias por las obras ya citadas o por algunas horas concretas en las que se producen picos de afluencia, sobre todo a la entrada y salida al trabajo en algunos polígonos.

Otros desafíos

Jiménez también subraya que todavía existe “margen de mejora” en los servicios que llegan a Zuera, ya que “hay bastante afluencia y hay veces que llegan a Villanueva de Gállego llenos”, por lo que se están planteando algunos refuerzos. Ahora, los esfuerzos pasan por poner en marcha las últimas mejoras pendientes antes de hacer una “segunda ronda” por todos los lotes. De hecho, el CTAZ ya ha detectado algunos servicios a mejorar, como los del lote 2, donde se incluyen Utebo y Villamayor de Gállego, con retos extra como la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en algunas zonas, lo que se ha dejado notar en algunas frecuencias.

El futuro de Plaza, con un desdoblamiento en la línea anterior para ahora dar servicios independientes a la plataforma logística y al aeropuerto (lo que les ha permitido sumar 80.000 viajeros en un año), también está en estudio, sobre todo en la movilidad dentro de las lindes del polígono y con un futuro en el que se espera un tercer acceso por Turiaso en 2027 y la puesta en marcha de Plaza Park.

Noticias relacionadas

Por último, en su día se contemplaron tres intercambiadores en Zaragoza: uno, operativo, en Carlos V; otro en el paseo María Agustín, donde hay varias paradas y se sumará una nueva, en la calle Marie Curie, el próximo mes; y un tercero en la intersección de la plaza San Miguel con el paseo La Mina, ahora en obras y que no contempla este elemento. Para Jiménez, el sistema actual deja “bien repartido” el tránsito, aunque reconoce que tener intercambiadores concretos “viene muy bien desde el punto de vista operativo”, aunque por el momento es solo una opción más.