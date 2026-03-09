Víctor Salvo, el carnicero más viral de Zaragoza: "Hacíamos cien pedidos al día, más de mil al mes. No he trabajado tanto en mi vida"

Hay negocios que se reinventan para llegar al éxito. Las redes sociales y la venta por internet le dieron a Víctor Salvo el empujón que necesitaba para que su carnicería de Zaragoza saliese adelante. Gracias a su carisma delante de la cámara, el zaragozano se ha convertido en el carnicero más viral de TikTok. Salvo ha sido el protagonista del último pódcast Empresarios Incorfomistas de Aldo Sorrosal en el que han desgranado todos los detalles de un negocio que llegó a tener cien pedidos diarios y mil al mes.

La carnicería online Víctor Salvo se encuentra actualmente en el polígono Valdeconsejo de Cuarte de Huerva. Un negocio, donde trabajan diez personas, basado en la venta online con los packs carnívoros que incluyen piezas de todo tipo como producto estrella. Cualquier zaragozano asiduo de las redes sociales habrá visto alguna vez en Instagram o TikTok un vídeo del propietario mostrando la calidad de sus productos para intentar convencer a un cliente de elegir su negocio para abastecerse de carne de primera calidad.

"Estamos haciendo las cosas muy bien, creo que los próximos meses van a ser espectaculares porque ahora la cosa está más parada porque no hay consumo a nivel general. Tenemos en proyecto abrir hasta los domingos, vender pollos asados, paletillas asadas, más comida preparada que atraiga todavía más personas", explica Víctor Salvo sobre ampliar el proyecto de su asentada carnicería online.

El zaragozano lleva más de 30 años en el oficio de la carne desde que empezase en un pequeño puesto de un mercado echando una mano a su padre. La vida le cambió por completo con la pandemia en el año 2020 cuando decidió aventurarse en el mundo de la venta online. "En febrero decidí publicar mi página web para vender online y a las pocas semanas llega el covid. Nadie tenía todavía una venta tan al pormenor como nosotros y lo reventamos. No he trabajado tanto en mi vida", recuerda Salvo sobre las semanas del primer confinamiento en la que su empresa despuntó.

"Yo siempre me quería dedicar a la venta online, la pandemia es el bombazo porque solamente se podía comprar así y por teléfono. Teníamos cuatro rutas de reparto... íbamos al Bajo Aragón a Las Cinco Villas. Llevábamos carne a todos los pueblos de Aragón, hasta donde nos daba. Luego la situación se fue normalizando porque la gente volvió a comprar en sus tiendas de siempre", rememora el carnicero los mejores momentos de su negocio.

El propio Salvo encontró nuevamente en internet un nicho por explotar al ponerse a vender sus productos también por redes sociales. "Hice un vídeo en TikTok y comenzaron a entrar pedidos sin parar. Llegamos a hacer 100 pedidos diarios. Estuvimos así durante todo un año haciendo hasta mil pedidos al mes. Fue una barbaridad", le explicó Salvo a Aldo Sorrosal. Además, cada pedido tenía un precio de cien euros por lo que la facturación de Víctor Salvo Carnicería fue "brutal".

"Ha habido una caída muy grande"

Tal fue el impacto económico y laboral de la venta online que el propietario decidió cerrar la tienda. "Hasta mayo estábamos en 80-90 pedidos diarios, pero ahora ha habido una caída de consumo muy grande y estamos vendiendo casi la mitad", analiza un carnicero que ha vuelto a reinventarse abriendo nuevamente la tienda los fines de semana y ofreciendo incluso carne a la brasa ya hecha para todos los clientes que quieran.

Ante la pregunta de Aldo Sorrosal de cuál había sido el mayor error de su carrera profesional, Víctor Salvo confesó que fue meterse en el mundo de la política. Y es que el carnicero fue el candidato de Plataforma Ñ al Gobierno de Aragón y a la alcaldía de Zaragoza, un partido con ideología de extrema derecha. Solamente logró 3.145 votos en las autonómicas de 2019. "La mayor cagada fue hacerme de un partido político. Son cosas que pasan en la vida y de eso me arrepiento, aunque en aquel momento ni piensas en lo que estás haciendo", concluye.