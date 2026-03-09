Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza avanza en la rehabilitación del Gancho: estos son los dos edificios que acogerán pisos de alquiler asequible

Los proyectos, que supondrán una inversión conjunta de 1.178.100 euros, se desarrollarán en el número 67 de la calle Ramón Pignatelli y en el número 6 de la calle de Agustina de Aragón

El edificio a rehabilitar en la calle Pignatelli.

David Chic

David Chic

Zaragoza

La renovación de viviendas y servicios en el barrio del Gancho de Zaragoza tendrá un nuevo impulso. La alcaldesa Natalia Chueca que ya había avanzado un primer proyecto de rehabilitación sobre el inmueble de la calle Pignatelli 43 para reconvertirlo en diez viviendas de alquiler asequible para jóvenes y colectivos vulnerables a través de una inversión de 1.309.000 euros, ha anunciado este lunes los planes de rehabilitación de otros dos edificios, en Agustina de Aragón 6 y Ramón Pignatelli 67, que añadirán en conjunto otros 10 pisos públicos con otra inversión de 1.178.100 euros. Durante su visita a la zona, la regidora ha subrayado que el objetivo prioritario de estas intervenciones es "devolverle la vida al corazón de la ciudad", actuando sobre inmuebles que anteriormente presentaban graves problemas de degradación.

La intervención se centra en dos fincas en las que se han sucidido los problemas asociados al abandono. El edificio ubicado en Pignatelli 67, que sufrió un incendio tras ser ocupado ilegalmente, se transformará en seis viviendas de entre 40 y 53 metros cuadrados. "Vamos a sacar adelante su proyecto de rehabilitación para volverlo a poner en uso; cumplirán con todos los estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y comodidades", ha detallado Chueca.

Por su parte, en la casa de Agustina de Aragón 6, el consistorio rehabilitará un inmueble de 1881 catalogado donde se crearán cuatro viviendas, manteniendo elementos originales como la escalera. Según la alcaldesa, aunque las cifras de este plan no sean tan voluminosas como en otras zonas de expansión, el proyecto tiene un valor estratégico. "El número no es de estos que llaman la atención como en Arcosur, pero tiene un doble objetivo: más vivienda pública y regenerar nuestro casco para que vuelva a tener otro tipo de población que le dé una nueva vida", ha indicado.

Fachada de la casa de la calle Agustina de Aragón número 6.

Chueca ha recordado que la transformación del barrio se completa con otras dotaciones que buscan normalizar la convivencia y dinamizar la actividad social, destacando que el proceso se está logrando "en tiempo récord" gracias al trabajo coordinado de las áreas de Urbanismo y Zaragoza Vivienda. Dentro de los proyectos para la zona, 26 pisos ya están en construcción, otros 20 se obtendrán mediante rehabilitación de edificios sin uso, como es el caso de Pignatelli 43, Pignatelli 67 y Agustina de Aragón 6, y el grueso del montante, 79 viviendas, se levantarán de cero en solares diseminados por la zona.

Todos estos proyectos son impulsados desde Zaragoza Vivienda, quien asume el diseño, la inversión y la búsqueda de financiación mediante ayudas de otras administraciones. La estimación es invertir un total de 29.130.065,2 euros, a través de fondos propios municipales, si bien se buscará financiación a través de fondos europeos o estatales.

