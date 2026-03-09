Zaragoza cede el trono de mejor torrezno del mundo tras dos años de reinado: este es el nuevo ganador

El premio al Mejor Torrezno del Mundo ya tiene dueño y, esta vez, el galardón no ha recaído en un bar de Zaragoza. El bar El Volante, de la localidad soriana de Ólvega, se ha proclamado vencedor de la nueva edición del certamen, cuya gran final se ha celebrado este fin de semana en el Palacio del Virrey de El Burgo de Osma.

De este modo, Zaragoza pierde el trono que había ocupado durante los dos últimos años en la elaboración de este producto típico soriano. En 2024 y 2025, el ganador del concurso fue el Café Chicago, ubicado en el barrio zaragozano de La Almozara, un establecimiento que en el último año ha sido sometido a una una importante transformación y ampliación.

En esta edición, sin embargo, el Café Chicago no ha participado en el certamen. La representación zaragozana en la final ha corrido a cargo de El Picadillo, un bar de la capital aragonesa de origen soriano que tiene el torrezno entre sus grandes especialidades. Pese a ello, no ha logrado mantener el trofeo en la provincia.

Una ración de torrezno del Picadillo, bar que Zaragoza que competirá por tener el mejor torrezno del mundo / MIGUEL ANGEL GRACIA

El nuevo ganador

El certamen ha estado organizado por El Virrey y la Marca de Garantía Torrezno de Soria, en una cita que ha vuelto a demostrar su tirón tanto entre los establecimientos participantes como entre el público asistente a la gran final.

El Volante de Ólvega se ha alzado con el título de Mejor Torrezno del Mundo gracias a una pieza “equilibrada y crujiente” que ha logrado convencer al jurado desde el primer bocado. El segundo premio ha sido para el hostal restaurante La Tablada, de Navaleno, mientras que el tercero ha recaído en Casa Ramón, de Quintanar de la Sierra (Burgos).

El trofeo regresa a Soria dos años después

De los doce finalistas, ocho procedían de fuera de Soria y cuatro de la provincia. Finalmente, dos establecimientos sorianos han logrado ocupar las dos primeras posiciones, por lo que el trofeo regresa a la provincia dos años después de los triunfos del Café Chicago.

Los responsables de este local zaragozano, José María y Juan Carlos, han sido los encargados de entregar el premio a las nuevas ganadoras de esta edición, otro negocio familiar con Carmen y su hija Maika al frente, que han demostrado su destreza en la elaboración de este emblemático producto soriano.

El jurado ha estado presidido por la popular Samantha Vallejo-Nágera y ha contado con la participación de periodistas especializados en gastronomía, el cocinero de Baluarte, Óscar García Marina, y Mariano Tundidor, representante de la Asociación Gastronómica de Soria.