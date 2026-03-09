Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros

El CTAZ instalará esta terminal en los próximos días entre el paseo María Agustín y la plaza del Portillo

Calle Marie Curie de Zaragoza, donde se instalará una nueva terminal del bus metropolitano.

Zaragoza

El crecimiento del área metropolitana de Zaragoza hizo hace unos años que el Consorcio de Transportes (CTAZ) modificase el mapa concesional, con nuevas líneas y refuerzos en los recorridos más demandados que han provocado un incremento en el número de viajeros. En ese sentido, una de las próximas novedades llegará a principios de abril, cuando se estrenará una terminal en la calle Marie Curie de la capital aragonesa, perpendicular al paseo María Agustín y que llega a la plaza del Portillo.

Esta parada acogerá a los buses de las líneas 101 (Zaragoza–El Zorongo), 102 y 103 (Zaragoza–San Juan de Mozarrifar por Cogullada y la carretera de Huesca, respectivamente), 619 (Zaragoza–Alagón–Pedrola) y 620 (Zaragoza–Alagón). Estas cinco rutas movieron en 2025 a más de 676.000 personas.

Nueva terminal de bus en la calle Marie Curie de Zaragoza.

Nueva terminal de bus en la calle Marie Curie de Zaragoza.

Líneas que, ahora, se encuentran repartidas en otras dos ubicaciones: en la avenida Pirineos con el puente de Santiago para los buses del corredor norte (101, 102 y 103) y en el propio paseo María Agustín, a la altura del número 50, para los del corredor oeste (619 y 620). Desde el consorcio justifican esta decisión en que, en esos puntos, “actualmente confluyen una gran cantidad de líneas del CTAZ y del Gobierno de Aragón”.

Para habilitar esta nueva parada se eliminarán completamente los aparcamientos de la parte de la calle más cercana a la plaza de toros, para generar así el espacio suficiente por si confluyen varios buses a la misma hora. La obra consistirá en el repintado de la calzada, la instalación de nueva señalización vertical, el recrecimiento de la acera para generar la ojereta en la zona de incorporación al carril de circulación, la instalación de baldosas podotáctiles y el poste correspondiente. El coste aproximado es de 25.000 euros, IVA incluido.

