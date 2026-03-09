Zaragoza reabre Las Armas este sábado como centro de servicios ciudadanos

El centro de Las Armas en Zaragoza volverá a abrir sus puertas este sabado dentro del plan de regeneración integral del Casco Histórico de Zaragoza. La alcaldesa Natalia Chueca ha avanzado que la instalación, que cambia sustancialmente sus funciones, estará más orientada a la prestación de servicios municipales para los vecinos por lo que no se programarán conciertos en la sala.

La nueva gestión de Las Armas integrará oficinas de atención ciudadana como las de Zaragoza Vivienda, los servicios sociales y el PICH (Plan Integral del Casco Histórico). Respecto a la hostelería, la alcaldesa ha señalado que la cafetería estará gestionada por la fundación Federico Ozanam y entrará en funcionamiento este mismo fin de semana, contribuyendo así a dinamizar el entorno social.

Para mantener en parte la actividad musical, el centro acogerá algunas aulas del consevatorio municipal, por lo que la gran sala de conciertos podrá acoger algunas actuaciones enmarcadas en el programa docente.

A principios del pasado mes de octubre comenzaron las obras de adecuación del centro debido a las deficiencias detectadas en su estructuras. Con una inversión de 150.000 euros se ha mejorado en este tiempo su eficiencia energética, la climatización y se están renovando diferentes elementos que han sufrido por el paso del tiempo.

Los trabajos han consistido en la sustitución de todas las luminarias por leds para proporcionarle a este inmueble un ahorro energético importante, la eliminación de goteras en el sótano, la colocación de mamparas, subir algunos techos, nuevas distribuciones de algunos espacios, pintura y la adaptación de estudios de grabación con una renovación de los elementos insonorizantes.

A través de esta recuperación del centro de Las Armas, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende darle un papel de refuerzo dentro del proceso de transformación del barrio, combinando la presencia de diferentes servicios ciudadanos, la de entidades que trabajen con los vecinos de este entorno y manteniendo viva la acción cultural en sus salas de grabación y las aulas polivalentes.