Cambios en el bus que conecta Zaragoza con Utebo: adiós a la línea 602 como la conocemos

La línea del autobús 602 es una de las más conocidas entre los vecinos y vecinas de Utebo, aunque no solo ellos dependen de ella. También es utilizada con frecuencia por los habitantes de Monzalbarba y Alfocea, ya que conecta estas localidades con Zaragoza.

Cada día, muchas personas de estos lugares utilizan esta línea para desplazarse, lo que la convierte en una pieza clave del transporte público de la zona. Por ello, muchos vecinos y vecinas de Utebo llevan tiempo reclamando una línea propia para su localidad, que ya supera los 20.000 habitantes y muchos de ellos mantienen una relación directa con Zaragoza por sus trabajos, estudios y otros servicios.

¿Qué pasará con la línea 602?

El servicio de la línea de autobús 602 ha sido reorganizada y ahora se divide en dos servicios distintos para mejorar la conexión entre Zaragoza y los municipios cercanos. Esto es lo más importante que debes conocer:

Lo más importante es que la línea 602 va a dejar de pasar por Utebo. Seguirá con su recorrido habitual entre Zaragoza, Monzalbarba y Afocea. Este autobús contará con sus 7 expediciones diarias siguiendo los itinerarios establecidos.

Uno de los nuevos autobuses del Consorcio de Transportes en las líneas del entorno de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

No se sabe aún fecha, pero dentro de poco Utebo contará con línea propia gracias a estos cambios. Se crea la línea 612, una línea circular que contara con dos variantes: la A, que es Zaragoza, Utebo, Monzalbarba y Zaragoza. Y la B: Zaragoza, Monzalbarba, Utebo y Zaragoza.

La parada más deseada

Aún pendiente de saber el itinerario que va a seguir y cuáles van a ser sus paradas, hay una de ellas que sí ha confirmado el ayuntamiento de Utebo y es una de las paradas más deseadas entre los vecinos del municipio: la que se encuentra al lado de La Torre Outlet. Además, también se añadirá la parada del Centro Comercial Alcampo, una de las que ya usa el casetero (autobús 603) en su itinerario habitual.

Noticias relacionadas

La reorganización busca adaptar el servicio a las necesidades reales de movilidad, mejorar la frecuencia y reforzar la conexión entre los municipios, asegurando que los vecinos y vecinas puedan desplazarse de manera más cómoda y eficiente.