Chueca asegura que la nueva Romareda es "la joya de la corona" del Mundial 2030 y no renuncia a la final de la Copa del Rey

La FIFA ya está en Zaragoza. El máximo organismo del fútbol internacional ha aterrizado este martes en la capital aragonesa para comprobar los avances, tanto operativos como logísticos, en la que será una de las sedes, a expensas de la confirmación definitiva (que no llegará antes del verano en ningún caso) del Mundial 2030 que organizan España, Marruecos y Portugal. La alcaldesa, Natalia Chueca, se ha reunido durante la mañana con la delegación del ente suizo, que está acompañado por miembros de la RFEF, y ha asegurado que su valoración sobre el trabajo hecho hasta ahora es "muy positiva".

Tanto es así que la regidora se ha atrevido a señalar que la nueva Romareda, pieza clave en la visita de hoy y en la propia candidatura, es la "joya de la corona" del Mundial 2030, teniendo en cuenta que es "el único estadio español que se construye desde cero, pero lo que sigue todos los parámetros que marca la FIFA". Se trata de la segunda jornada de trabajo de la delegación de la FIFA, que este lunes estuvo en Barcelona visitando el Camp Nou (el otro campo en obras en la candidatura española) y el RCDE Stadium.

Con todo, esa nueva capacidad que tendrá el Ibercaja Romareda, más de 43.000 espectadores, no parece suficiente para que la ciudad pueda lograr otro de sus objetivos, albergar una final de la Copa del Rey. Así se desprende de las declaraciones del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, este lunes en la Cadena SER, donde descartó en la práctica al nuevo estadio zaragozano al dejar claro que la sede del evento, que se celebra hasta 2028 en La Cartuja de Sevilla, debe contar con más de 50.000 asientos.

Louzán no ha asistido este martes a Zaragoza, ya que se trata de una visita técnica, aunque sí estuvo hace un mes en las obras de La Romareda y coincidirá de nuevo con Chueca el próximo sábado en un acto institucional de la RFEF. La alcaldesa, en cambio, no renuncia a ser sede de la final de la Copa pese a las palabras del dirigente gallego. "Mi objetivo es hablar con él (con Louzán) y plantearle que sería una pena que no pueda participar Zaragoza en la final de la Copa del Rey. Todavía queda tiempo y hay mucho que trabajar", ha dicho.

La construcción de la nueva Romareda, mientras, sigue su curso. Chueca ha explicado que el estadio estará listo en 2027 y que, más allá de pequeños retrasos que puedan surgir durante las obras, "no hay riesgo de que no llegue al Mundial". Cabe recordar que la fecha límite para que el estadio esté operativo es inicios de 2029, por lo que existe un amplio margen todavía. En cuanto a los usos terciarios, la regidora ha anticipado que la intención es "acelerar" durante este año y que, para el estreno del Ibercaja Romareda, "estén ya adjudicados y construidos".