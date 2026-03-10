Cierra el Burger King de Parque Venecia en Zaragoza y un nuevo supermercado abrirá en su lugar.

Parque Venecia es uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza con una oferta de servicios ligada a su proximidad con el centro comercial Puerto Venecia, a escasos minutos en coche. El desarrollo del centro comercial y del barrio han ido de la mano en la última década, lo que se ha traducido también en la presencia de supermercados y cadenas de comida rápida en el entorno, que se suman a la de ya de por sí extensa oferta comercial y gastronómica del 'shopping resort'.

Uno de los primeros establecimientos en llegar al barrio fue Burger King, que abrió sus puertas en 2018 en la avenida Tiziano, número 6, junto al supermercado Lidl. Este establecimiento ha formado parte del paisaje del barrio y ha sido muy frecuentado tanto por los vecinos como por los visitantes del centro comercial, a su llegada o salida del mismo.

Ahora, esta hamburguesería ha cerrado sus puertas temporalmente, según figura en su página de Google, aunque todo apunta a que podría tratarse de un cierre definitivo. De hecho, todo indica que el local iniciará pronto su transformación para albergar la llegada de un nuevo supermercado en la zona.

El nuevo supermercado Aldi en Parque Venecia

La cadena de supermercados Aldi anunció a finales de 2025 la apertura de tres nuevos supermercados en Aragón a lo largo de 2026. De ellos, dos estarán ubicados en la capital aragonesa y cuentan ya con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Uno de estos establecimientos estará situado junto a la Z-40, a la altura de la urbanización Torreblanca, en el entorno de Utebo pero dentro del término municipal zaragozano. Mientras que la segunda localización será precisamente la avenida Tiziano, número 6, el mismo espacio en la que se encuentra actualmente Burger King, según figura en el expediente de Urbanismo. En ambos casos, se trata de edificios de nueva construcción dotados de amplias zonas de aparcamiento.

Apertura de un nuevo supermercado Aldi en el barrio de Valdespartera de Zaragoza. / Josema Molina

Con la llegada de Aldi, Parque Venecia suma un nuevo supermercado a su oferta de alimentación: además del Lidlen la avenida de la Policía Local, hay un Hipercor y Primaprix ubicados dentro del centro comercial. Al mismo tiempo, los clientes de Burger King podrán seguir disfrutando de su oferta gastronómica en el establecimiento que la marca tiene en la zona de restauración de Puerto Venecia.

Noticias relacionadas

La cadena de supermercados alemana continúa su expansión en Zaragoza, iniciada en 2022 con la apertura de su primeraa tienda en la calle Marqués de la Cadena. En octubre de 2025 abrió su segundo local en la avenida Séptimo Arte, en el barrio de Valdespartera.