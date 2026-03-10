La Federación de Barrios lo confirma: no habrá Cincomarzada en una nueva fecha y anula la edición de 2026 tras la suspensión por la lluvia

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ya ha tomado una decisión: no habrá Cincomarzada en este 2026. No la hubo el pasado 5 de marzo, cuando tocaba, porque la lluvia obligó a suspender los actos programados en el parque del Tío Jorge, ni la habrá más adelante, una opción que se estaba valorando en los últimos días y que, finalmente, se ha descartado este martes en una reunión de los organizadores de la fiesta.

Así, la FABZ ha optado por cancelar "definitivamente" la fiesta más reivindicativa del calendario zaragozano y el único festivo local de carácter laico. No obstante, el pasado 5 de marzo hubo peñas que sí que celebraron esta efeméride en sus locales. Lo que se suspende es la programación en el parque del Tío Jorge, una serie de actividades que este año ha costado todavía más organizar debido a que el consistorio ya no participa en la producción del evento como colaborador sino como patrocinador.

El motivo de esta cancelación definitiva, han explicado desde la cúpula de la FABZ en un comunicado, es que "Zaragoza es una ciudad viva con actividades de distinta índole" en los próximos fines de semana. Y es que desde la Federación de Barrios, en caso de trasladar la fiesta, pretendían que siguiera siendo en marzo para evitar que se descontextualizase y que la gente perdiera las ganas. Eso tan solo les permitía el próximo fin de semana, cuando parece que va a llover, o el siguiente, el del 21 y 22 de marzo, pero nada más, puesto que el siguiente ya es Domingo de Ramos.

Los motivos de la cancelación

Y con respecto a ese fin de semana del 21 y el 22 de marzo, el único posible, la agenda lo ha hecho también imposible. "A un número importante de peñas y entidades participantes no les encajan las fechas, lo que hace que desde la FABZ tomemos una decisión que no por lógica deja de ser dolorosa", admiten.

En un primer momento, el presidente de la FABZ, Arturo Sancho, afirmó que en caso de suspender la Cincomarzada el 5 de marzo, como acabó sucediendo, la Federación optaría por no trasladarla de fecha porque en ocasiones anteriores, cuando se ha hecho, no se consiguió la misma afluencia de gente ni fueron "experiencias del todo satisfactorias". Sin embargo, después se permitieron un tiempo para pensarlo, si bien el resultado de esa reflexión ha acabado siendo el mismo.

Esa ventana a la esperanza de celebrar la Cincomarzada más adelante se abrió, explica la FABZ, por "el significado de la Cincomarzada, una fiesta popular, reivindicativa y de celebración de la libertad, la democracia y la participación" que empieza a escocer en ciertos sectores de la sociedad. Asimismo, a la Federación de Barriosle ha costado tomar la decisión por el esfuerzo realizado este año para sacar adelante este evento, ya que ha sido la primera edición "organizada en solitario" sin la asistencia del consistorio.

"Desde la FABZ queremos agradecer la predisposición y el apoyo de las entidades, peñas, colectivos y asociaciones con las que cada año celebramos una fecha tan significativa para la ciudad de Zaragoza como es la Cincomarzada. Lamentamos profundamente la cancelación y los posibles trastornos ocasionados, pero creemos sinceramente que tomamos la decisión adecuada ante la situación sobrevenida", han explicado desde la organización en ese mismo comunicado.

El último año en el que se había cancelado la Cincomarzada fue en 2021 por el covid mientras que en 2018 se tuvo que suspender por la lluvia. Entonces se trasladó al 27 de mayo pero ese día volvió a diluviar y el evento no llegó a celebrarse.