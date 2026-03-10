Louzán deja sin opciones de final de Copa del Rey a la nueva Romareda: "El aforo debe ser superior a 50.000 espectadores"

La nueva Romareda tiene muy pocas opciones de albergar una final de Copa del Rey cuando finalicen las obras que están previstas para el verano de 2027. Así lo ha confirmado el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en una entrevista para el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser. El máximo dirigente federativo de fútbol en España confirmó que Sevilla albergará la final copera hasta 2028, fecha en la que finaliza el actual contrato.

Dentro de dos años, cuando La Cartuja celebre su última edición tras varios años acogiendo la final, saldrá a concurso. La nueva Romareda, que actualmente está en fase de construcción y que se estrenará en 2027, aumentará su capacidad por encima de los 43.000 espectadores. Hace menos de un mes, el pasado 13 de febrero, Louzán ya visitó las obras del futuro Ibercaja Romareda junto a miembros del Ayuntamiento de Zaragoza y del Real Zaragoza.

Uno de los requisitos que establece la RFEF para poder acoger una final de Copa del Rey es tener un aforo mínimo de 50.000 espectadores, algo que dejaría a Zaragoza fuera de la carrera. "Hemos invitado a aquellas ciudades que tienen un estadio superior a 50.000 personas. Esto se debe a que la demanda de entradas que tenemos actualmente nos haría llenar tres estadios para la final", ha comentado Louzán a la pregunta de Manu Carreño.

Un abanico reducido de estadios

Aunque el presidente de la RFEF no haya mencionado a Zaragoza, ha tomado como ejemplo el campo de Riazor para razonar por qué no podría albergar la final de título copero. "Coruña tiene un estadio para 30.000 personas. Tendríamos que dejar a 40.000/50.000 personas sin poder disfrutar del partido. Yo creo que es algo que no interesa", ha explicado el presidente de la RFEF.

De esta forma, según ha dejado claro Louzán, el ramillete de estadios que podrían acoger la final se reduce de manera considerable. Actualmente, en España, San Mamés, el nuevo estadio de Mestalla, la Cartuja, el Metropolitano, el Santiago Bernabéu, el Benito Villamarín o el Camp Nou son los únicos estadios que cuentan con un aforo superior a los 50.000 espectadores.

A pesar de esta restricción por el aforo, el presidente de la RFEF ha dejado una pequeña posibilidad con la que Zaragoza podría optar a una final. "Podríamos tomar una decisión porque hay el centenario de no sé qué y este año deberíamos hacer tal. Lo transparente es hacerlo así, con objetividad", ha confirmado Louzán.

Visita a Zaragoza hace un mes

Durante una visita a Zaragoza el pasado mes de febrero, Rafael Louzán visitó las obras de la nueva Romareda. El presidente calificó la obra de "ilusionante y necesaria en un recinto que requería una renovación". "Esta infraestructura era muy importante para la ciudad. Zaragoza se merece un estadio como el que se está construyendo", comentó el dirigente.

El presidente de la RFEF estuvo acompañado por miembros del Ayuntamiento de Zaragoza y les quiso agradecer "el esfuerzo y el entendimiento que existe entre las diferentes administraciones para la ejecución de una obra de estas características". "Zaragoza ha cumplido todos los requisitos que se han planteado y es necesario que las obras puedan hacerse en el plazo asumido, lo que permitirá que España vaya a contar con un estadio moderno para competiciones de alto nivel", concluyó.