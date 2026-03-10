El Mundial de Fútbol 2030 calienta en Zaragoza: este es el plan de la FIFA para la visita de este martes a la ciudad y la nueva Romareda

El Mundial de Fútbol 2030, que organizan conjuntamente España, Marruecos y Portugal (además de algunos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay), ya calienta motores. Quedan poco más de cuatro años y, una vez se celebre la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA se centrará de pleno en la siguiente edición de uno de los mayores eventos del deporte a nivel global, que tendrá Zaragoza como una de sus anfitrionas. Pero el trabajo ya ha comenzado y el organismo suizo ha comenzado esta semana con las visitas técnicas para testar el estado de cada sede, que por el momento están únicamente preconfirmadas.

Este pasado lunes fue el turno de Barcelona y este martes, como segunda parada, la FIFA llegará a la capital aragonesa acompañada de responsables de la RFEF y con miembros del Ayuntamiento de Zaragoza y del propio Real Zaragoza como cicerones. La previsión es que la delegación pase toda la jornada en la ciudad, antes de marcharse a Madrid, donde estarán el miércoles, coincidiendo con el partido entre el Real Madrid y el Manchester City.

La FIFA está analizando detalladamente todos los estadios, con especial atención a todo lo relacionado con la seguridad de los mismos (la principal fan zone de Zaragoza estará en el Parque Grande José Antonio Labordeta), las posibilidades que ofrecen las zonas VIP de esos estadios y todo lo relacionado con los espacios de trabajo de los medios de comunicación que se acrediten para el Mundial. En la ciudad condal visitaron el Spotify Camp Nou (el único estadio en obras, junto a La Romareda, de los hasta ahora confirmados, sin contar los de Marruecos) y el RCDE Stadium.

La visita

Otro aspecto capital en las visitas son los campos de entrenamiento que se pueden poner a disposición de los equipos participantes. En Barcelona, las instalaciones visitadas han sido la Ciutat Esportiva Joan Gamper y la Dani Jarque, del Espanyol, aunque en el caso de Zaragoza, en principio, su visita se ceñirá por cuestiones de agenda únicamente a la nueva Romareda, cuya inauguración está prevista para el próximo 2027, aunque también habrá reuniones técnicas a lo largo de todo el día.

Visita de la delegación de la FIFA y la RFEF este pasado lunes al Spotify Camp Nou. / RFEF

Por lo tanto, salvo cambio de planes, la delegación de la FIFA y la RFEF no se detendrá en los campos (o, al menos, no en todos) que se incluyeron en el dosier de la candidatura como sedes para los entrenamientos de las distintas selecciones, que en el caso de Zaragoza incluían los recintos deportivos de Cuarte de Huerva y Villanueva de Gállego, además de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y el del campus de San Francisco. Cuatro complejos que, por cierto, deben ser reformados para la cita de 2030. Tampoco está contemplado, a no ser que el tiempo lo permita finalmente, visitar el Ibercaja Estadio, que no guarda relación directa con la Copa del mundo.

El miércoles está previsto que en Madrid la delegación de la FIFA sea recibida por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, quien trabaja muy estrechamente con el organismo en que se cumplan todos los requisitos para la organización del torneo mundialista. Además, el foco está especialmente puesto en dos instalaciones que se disputan ser sede de la final del Mundial. Por un lado el Spotify Camp Nou del Fútbol Club Barcelona y por el otro el Santiago Bernabéu.

Zaragoza, muy bien posicionada

La FIFA visitará también esta semana Lisboa (Da Luz y José Alvalade) y Oporto (Do Dragao) y, entre el 16 y el 20 de marzo, la delegación se desplazará a Las Palmas, Sevilla, La Coruña, Bilbao y San Sebastián. Son, por tanto, las trece sedes que en estos momentos tienen preconfirmadas España y Portugal, aunque la previsión es que el número final acabe bailando e incluso siendo menor, por lo que cumplir y estar al día con los requisitos que exige el máximo organismo del fútbol internacional es clave.

PABLO IBAÑEZ

Desde el CSD y desde la RFEF nunca se ha ocultado el interés por que Vigo y Valencia entrasen, sobre todo esta última, mientras que Málaga se ha caído de la terna al no llegar a tiempo con el estadio y otras ciudades como La Coruña están en duda e incluso planteando hacer un estadio modular como el del Real Zaragoza para llegar a tiempo, en este caso, con la reforma de Riazor. La capital aragonesa, en cualquier caso, está muy bien posicionada tanto por cuestiones logísticas y operativas como por el buen avance de las obras en el futuro Ibercaja Romareda.