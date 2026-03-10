El quiosco La Milonga anuncia su cierre definitivo en el Parque Pignatelli de Zaragoza

La Milonga, el espacio de restauración ubicado en el Parque Pignatelli, no volverá a abrir sus puertas. Así lo han confirmado sus propietarios en un comunicado en redes sociales, en el que lamentan no haber podido alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, pese a los intentos por desbloquear la situación de este espacio gastronómico de referencia junto al Paseo Cuellar y el Canal Imperial.

“Desde nuestros comienzos, hace más de dos años, hemos tenido que convivir y afrontar diversos problemas tanto burocráticos como de seguridad en la zona ajenos a nuestra gestión, que han hecho imposible el desarrollo normal de la actividad”, han indicado, poniendo como ejemplo que, durante sus más de dos años de actividad, no han podido disponer de suministro eléctrico.

En el comunicado, los responsables señalan directamente la falta de negociación para alcanzar un acuerdo con el consistorio. “A pesar de nuestras reiteradas gestiones para encontrar una solución de continuidad, la ausencia de noticias por parte de la Administración ha terminado por extinguir tanto la ilusión con la que comenzamos como las posibilidades de seguir adelante con el proyecto”, destacan.

Interior del quiosco La Milonga en el Parque Pignatelli de Zaragoza. / INSTAGRAM / LA MILONGA

Por todo ello, aclaran que el cierre no representa “ni el espíritu ni la trayectoria de nuestra empresa, sino un episodio aislado dentro de una historia marcada por el esfuerzo y el compromiso con Zaragoza y con nuestra profesión”. Y dan las gracias a quienes disfrutaron de este establecimiento. "Seguiremos trabajando con la misma pasión que siempre para que Zaragoza sea un referente gastronómico".

Un conflicto que se arrastraba desde 2025

El quiosco La Milonga forma parte del grupo Tándem, que gestiona, entre otros, el restaurante Nómada de la plaza de San Francisco. Desde su nacimiento en 2013, la empresa ha crecido hasta contar con seis establecimientos en la capital aragonesa, con un equipo de más de 120 profesionales, y se ha consolidado como una firma reconocida tanto por el público como por el sector.

En la primavera de 2025, el grupo anunció que no abriría el quiosco La Milonga durante el verano mientras negociaba con el Ayuntamiento de Zaragoza por las dificultades específicas que presentaba este quiosco municipal, como la falta de suministro eléctrico y las obras de urbanización del entorno del parque. Estas situaciones llevaron a la empresa a intentar renegociar el canon de explotación, fijado en 30.000 euros anuales en la licitación.

Entonces, fuentes de la compañía aseguraron a este diario que presentarían una reclamación al consistorio para solicitar una compensación por ese canon, al considerar que la explotación del espacio se había visto limitada por circunstancias ajenas al negocio desde su apertura, en plena pandemia.

Con el cierre definitivo de La Milonga, Zaragoza pierde un espacio de referencia para la gastronomía y el ocio, que se había hecho un hueco en los últimos años gracias a su oferta culinaria y a su amplia programación cultural, en una zona de la ciudad en plena transformación y crecimiento.

Noticias relacionadas

De hecho, el otro quiosco del Parque Pignatelli, situado en la zona más próxima al paseo de Sagasta y que ha permanecido cerrado durante varios años, se encuentra actualmente en obras. Tras meses de trabajo, ya es visible la estructura del futuro establecimiento, aunque por el momento todavía no tiene confirmada una fecha de apertura.