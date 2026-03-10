Zaragoza y la nueva Romareda se afianzan como sede del Mundial 2030 tras la visita de la FIFA

Buenas sensaciones. Ese es el principal mensaje que transmiten distintas fuentes tras la visita de una delegación de la FIFA y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de este martes a Zaragoza. Una jornada que ha servido para afianzar la posición de la capital aragonesa de cara al Mundial 2030, que se organiza en España, Marruecos y Portugal y para el cual hay preconfirmadas 19 sedes, aunque la decisión final sobre las mismas no llegará hasta pasada la edición del próximo verano que acogen Estados Unidos, México y Canadá, que ya de por sí está siendo un reto por las distintas tensiones geopolíticas e internas en los dos primeros países.

La delegación de la FIFA ha llegado por la mañana en AVE, tras visitar este pasado lunes Barcelona, más concretamente el Camp Nou (único estadio español en obras, junto a La Romareda) y el RCDE Stadium, además de las ciudades deportivas del FC Barcelona y del Espanyol. En Zaragoza han mantenido una reunión técnica desde las 11.00, en las inmediaciones del estadio, en la que han estado, además de la FIFA y de la RFEF, representantes del Real Zaragoza, del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por parte del consistorio, Natalia Chueca ha encabezado un encuentro en el que también han estado presentes Víctor Serrano, concejal de Urbanismo e interlocutor de la candidatura con la RFEF, y Tatiana Gaudes, concejala de Movilidad, uno de los puntos que más preocupan y ocupan a la FIFA a nivel organizativo. En dicha reunión también ha estado presente el consejero de Hacienda en funciones de la DGA, miembro a su vez de la sociedad Nueva Romareda, Roberto Bermúdez de Castro.

En la misma se han abordado las citadas cuestiones de movilidad y la FIFA también ha querido conocer de primera mano aspectos técnicos de la candidatura, desde las fan zone (la principal estará en el Parque Grande José Antonio Labordeta) hasta otras particularidades en materia de seguridad. En el encuentro también se han abordado temas jurídicos.

Ya por la tarde, pasadas las 16.00 horas, la delegación de la FIFA y la RFEF (también estaba el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, y el arquitecto del estadio, César Azcárate) se ha desplazado al estadio para conocer de primera mano el avance de las obras del Ibercaja Romareda, cuya inauguración está prevista para 2027. Varios de los presentes reconocen que la FIFA se ha llevado una impresión positiva de la jornada, confirmando así las sensaciones que iban recabando desde la distancia. Hace un mes, de hecho, estuvo en la ciudad y en el estadio Rafael Louzán, presidente de la RFEF, con quien Chueca coincidirá el próximo sábado en un acto institucional de la federación.

Sin visita a la Ciudad Deportiva

Aunque, al contrario de lo que sucedió ayer en Barcelona, la delegación no ha visitado la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza ni el resto de campos de entrenamiento que se enviaron en el dosier (campus San Francisco, Cuarte de Ebro y Villanueva de Gállego) por razones de agenda, ya que se desplazan a Madrid, donde visitarán este miércoles el Metropolitano y el Bernabéu, coincidiendo con el Real Madrid - Manchester City, para seguir con los trabajos técnicos.

Con todo, la FIFA sí se ha interesado por otras cuestiones, como los hoteles que podrían acoger a las selecciones a las que les toque jugar en Zaragoza. Por el momento, la capital aragonesa podría acoger un máximo de cinco partidos: tres en fase de grupos, uno en dieciseisavos de final y otro en octavos, límite por la capacidad del estadio, algo más de 43.000 espectadores.

Estado actual de las obras de la nueva Romareda. / Miguel Ángel Gracia

Lo que sí ha querido transmitir el organismo suizo es que las sedes que fueron preconfirmadas en diciembre de 2024 (11 en España, seis en Marruecos y tres en Portugal) pueden variar de aquí a 2030, como está quedando de sobra demostrado en la edición de este verano en Norteamérica. Málaga ya se ha caído de la terna, Valencia y Vigo pujan fuerte por entrar y otras como La Coruña o Fez (Marruecos) también podrían quedar fuera. Mientras, la final todavía está en disputa entre Barcelona, Madrid y Casablanca.

Noticias relacionadas

Sea como fuere, el optimismo es claro en Zaragoza tras los feedback recibidos este martes y también de forma previa desde diferentes instancias. El avance de las obras en La Romareda es un hecho diferencial frente al resto, así como su privilegiada posición geoestratégica. "La nueva Romareda va a ser la joya de la corona", se ha atrevido a decir este mediodía Natalia Chueca, quien ha trasladado que la FIFA ha hecho una valoración "muy positiva" del estado de la candidatura y ha reivindicado que, al ser el único estadio que se construye de cero en España, "va cumpliendo con todos los parámetros". "Se han ido muy contentos", ha resumido la regidora.