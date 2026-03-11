El Ayuntamiento de Zaragoza desactiva la emergencia por la crecida del río Huerva

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desactivado este miércoles, a las 08.00 horas, el Plan de Emergencia Municipal por la crecida del río Huerva, después de que los valores del caudal hayan descendido por debajo de los 21 metros cúbicos por segundo.

El consistorio zaragozano activó este plan el pasado sábado tras alcanzar el río, a su paso por la capital aragonesa, hasta 18,23 metros cúbicos por segundo y alcanzar los 1,39 metros de altura.

El aumento del caudal era visible en el tramo urbano de la ciudad y ha motivado un operativo especial, coordinado entre especialistas de rescate acuático de Bomberos de Zaragoza, Policía Local, Infraestructura Verde y Servicios Sociales, haya remontado el cauce del Huerva desde su desembocadura en el Ebro para instar a las personas sin hogar que habitualmente habitan allí que se trasladen temporalmente al albergue como medida de precaución.