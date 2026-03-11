Dos cafeterías de Zaragoza se cuelan entre las mejores de España en 2026
Una de ellas figura entre las diez primeras posiciones del ránking 'The Best Coffee Shop Spain'
Zaragoza vuelve a hacerse un hueco en el mapa del café de especialidad en España. Dos cafeterías de la capital aragonesa, Bean Coffee y Koality Coffee, figuran en el listado The Best Coffee Shops Spain 2026, una selección que reconoce a algunos de los establecimientos más destacados del país en este sector.
Según ha anunciado la propia organización a través de sus redes sociales, el listado busca dar visibilidad y reconocimiento a los espacios donde disfrutar del mejor café de especialidad en España. “Estas 'coffee shops' han alcanzado la excelencia”, señalan en la publicación.
Las dos cafeterías de Zaragoza, entre las mejores de España
Entre los locales zaragozanos incluidos en esta clasificación destaca especialmente Bean Coffee, situada entre las diez primeras posiciones del ranking. El establecimiento, ubicado en la avenida María Zambrano, ofrece cafés de todo el mundo, con hasta 37 referencias distintas, preparados con la mejor máquina, así como una oferta gastronómica que cincluye focaccias, tostadas y repostería.
Junto a ella figura también Koality Coffee, otro de los nombres de referencia de la ciudad para los aficionados al café de especialidad. Situado en la calle San vicente Mártir, esta cafetería se ha convertido en un lugar muy recomendable para disfrutar de una amplia variedad de cafés especiales y de una carta en la que también destaca su brunch gourmet.
Reconocimiento al café de especialidad en Zaragoza
La presencia de ambos negocios en este listado consolida el peso de Zaragoza en un sector cada vez más valorado por los consumidores, el de las cafeterías de especialidad, que buscan no solo ofrecer un buen café, sino también calidad del producto, cuidado en la elaboración y una experiencia diferente.
Este reconocimiento sitúa además a Bean Coffee y Koality Coffee entre los establecimientos que marcan tendencia dentro del sector en España y confirma el crecimiento de la cultura del café de especialidad en la capital aragonesa.
