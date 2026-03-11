Un camión se queda encallado en carretera y se marcha en dirección contraria en un pueblo de Zaragoza: "Valiente"

Los conductores deben mantener una precaución máxima cada vez que cogen su vehículo para conducir por carretera. La temeridad al volante es una asignatura pendiente por corregir para toda la ciudadanía española. Aragón no se libra de constantes imágenes en carretera de accidentes fatales o movimientos bruscos y arriesgados, ya sean fruto de un despiste o de una maniobra prohibida del conductor.

Una famosa cuenta en Instagram se encarga de exponer o difundir vídeos de estos conductores. Es Dashcams España (o @dashcams.esp en dicha red social), acumula más de 180.000 seguidores y decenas de miles de visualizaciones en cada una de sus publicaciones. En esta ocasión, la cuenta ha compartido una secuencia grabada en el entorno de Alfajarín, en Zaragoza.

Una maniobra temeraria

En las imágenes se observa cómo un vehículo articulado realiza una maniobra comprometida en una zona bastante concurrida al lado de la autovía A-2, lo que obligó al resto de usuarios a extremar la precaución para facilitar la circulación y evitar posibles accidentes. Este tramo es conocido por muchos transportistas debido a la confluencia de estaciones de servicio y áreas de descanso, lo que genera situaciones complejas de incorporación y adelantamiento.

En el vídeo se puede ver como el camión se queda cruzado en mitad de la vía, imposibilitando de esta manera el paso de cualquier vehículo. Por si esto fuera poco, el conductor, una vez sale de esta situación tan delicada, sigue su travesía en dirección contraria. Según se aprecia en el clip compartido, la falta de tiempo y el cálculo a la hora de realizar el giro fueron los factores clave de este episodio.

Aunque la escena no terminó en colisión, el vídeo ha generado un hilo de conversación entre profesionales de los sectores sobre la necesidad de mantener la paciencia en estos puntos críticos, donde el tamaño de los vehículos de gran tonelaje deja poco margen de error ante cualquier imprevisto.