Farmavázquez continúa su expansión con la apertura de su primera tienda fuera de Zaragoza.

Farmavázquez sigue dando pasos en su expansión fuera de Aragón y ya ha mostrado los avances de la que será su primera tienda en Madrid. La firma aragonesa ha compartido en sus redes sociales una publicación en la que anuncia con entusiasmo el progreso de esta nueva apertura, que supondrá su llegada a la capital.

“Hoy os compartimos algo que nos hace mucha ilusión: los avances de la nueva apertura en Madrid”, señala la empresa en el mensaje difundido, en el que también invita a sus seguidores a intentar reconocer la ubicación del futuro establecimiento. Según algunos comentarios, se trataría de la calle Narváez, en pleno barrio de Salamanca.

Pendientes de la fecha de apertura

Aunque por el momento no ha desvelado ni la dirección exacta ni la fecha prevista de inauguración, la compañía sí ha avanzado que seguirá informando en próximas publicaciones sobre las novedades relacionadas con este nuevo punto de venta.

La apertura de esta tienda en Madrid marca un nuevo hito para Farmavázquez, que continúa así su crecimiento con la vista puesta en nuevos mercados. Desde la empresa han querido además agradecer a sus clientes y seguidores el apoyo recibido: “Gracias por formar parte de la historia de Farmavázquez”.

De Zaragoza al resto de España

Desde sus inicios en la calle Miguel Servet de Zaragoza, Farmavázquez ha experimentado un crecimiento sostenido, sobre todo en la venta online de productos de farmacia y parafarmacia, con más de 35.000 referencias de artículos y clientes en todo el mundo.

Además de sus precios competitivos, el otro punto fuerte de la compañía es su capacidad para servir pedidos a toda España en 24 o 48 horas. En Zaragoza cuenta actualmente con cuatro parafarmacias físicas, ubicadas en la calle Alfonso, Pedro María Ric, Miguel Servet y Fernando El Católico.