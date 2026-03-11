El gabinete sanitario de Renfe en Zaragoza se traslada tras dos décadas de espera: esta es su nueva ubicación
El movimiento forma parte del desarrollo urbanístico del Barrio del AVE y da respuesta a un compromiso pendiente desde 2008
Los últimos movimientos urbanísticos que están viviendo los antiguos suelos ferroviarios que gestiona Zaragoza Alta Velocidad permitirán dar respuesta a un compromiso que la sociedad pública adquirió con Renfe hace dos décadas y que venía ya coleando desde la llegada del AVE a la capital aragonesa. Concretamente, desde 2002, cuando se firmó el convenio base de ZAV, firmado entonces por el Ministerio de Fomento que dirigía Álvarez-Cascos, la DGA de Marcelino Iglesias y el Ayuntamiento de Zaragoza de José Atarés.
En ese entonces se acordó trasladar las dependencias de Renfe que se veían afectadas por la transformación urbanística del entorno de la actual estación intermodal de Delicias. Un traslado que incluía los talleres y el gabinete sanitario (donde la operadora estatal realiza, por ejemplo, los reconocimientos médicos al personal ferroviario). En 2008 se acordó que los talleres se irían a Plaza y se firmó un compromiso para reservar un local cerca de la estación Delicias para el citado gabinete sanitario, valorado en 324.000 euros y que hasta ahora estaba en la antigua estación del Portillo.
La ubicación original que se decidió fue en la manzana ubicada frente a Torre Zaragoza, propiedad de Ebrosa y que ahora hace las veces de parking. En cambio, la promotora zaragozana no tiene previsto construir en un plazo breve de tiempo ese edificio, que tiene capacidad para 160 viviendas libres y que ahora está en un entorno cada vez más revalorizado. Por ello, Ebrosa propuso a ZAV comprar uno de los locales de otra pastilla cercana, ubicada en la plaza sur de la estación intermodal junto a la avenida Navarra, que fue adquirida en 2019 por Aedas Homes y que desde principios de 2023 está habitada.
Y será ahí, en uno de esos bajos, donde el gabinete sanitario de Renfe se trasladará en las próximas fechas. La operación es la siguiente: Ebrosa comprará a Aedas Homes el citado bajo, que cuenta con algo más de 160 metros cuadrados, y posteriormente se lo cederá de forma gratuita a ZAV, que hará lo propio con Renfe. La operadora ferroviaria, por cierto, ya no forma parte de ZAV tras vender el pasado mes de diciembre sus acciones a Adif por 1,6 millones de euros.
