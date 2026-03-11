El grupo Térvalis promueve la construcción de 1.050 viviendas en Teruel con la asistencia del Gobierno de Aragón

Nuevo desarrollo urbanístico a la vista en la ciudad de Teruel. El grupo empresarial Térvalis está promoviendo la edificación de 1.050 viviendas en la capital sur de Aragón en una iniciativa que contará además con el impulso y la asistencia del Gobiero de Aragón, quien facilitará la tramitación de este proyecto constructivo mediante la aprobación de una Declaración de Interés Autonómico y de Interés General, lo que le permitirá a Térvalis ahorrarse plazos y también, de paso, el pago de impuestos, si bien la vicepresidenta en funciones del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha dicho que ese no es el objetivo prioritario de la compañía a la hora de solicitar esa declaración.

Este nuevo desarrollo inmobiliario, que se suma a otro anunciado por el Ayuntamiento de Teruel en noviembre en la zona de Las Viñas -con 970 pisos más-, se va a levantar bajo el evocador nombre de Ciudad Jardín Ecológico-Deportiva Los Baños-Teruel y ocupará una parcela con una superficie total de 280.000 metros cuadrados, de los que el grupo Térvalis ya es propietario mayoritario. El terreno está situado al norte de la capital turolense, en una zona todavía no urbanizada y más allá del nuevo hospital Obispo Polanco, en una pastilla de suelo que queda junto a la rotonda que conecta la A-23 con la N-420 y frente a la antigua estación de tren de Los Baños.

El proyecto contempla la construcción de 1.050 viviendas y está promovido por Habitalia Teruel, una empresa perteneciente al conglomerado Térvalis, con intereses y activos en industrias como la agroalimentación y la energía. Del total de los nuevos pisos, el 69% serán de protección pública (725) y el resto, libres (325). La inversión estimada es de 165 miollones de euros, si bien el proyecto se ejecutará en fases y la estimación actual es que no esté terminado hasta dentro de diez o 15 años. No obstante, se ha proyectado una primera etapa de este plan con 250 viviendas que podrán ejecutarse antes.

No obstante, esta urbanización, situada a más de 10 minutos en coche del centro de Teruel, no consistirá solamente en un nuevo núcleo de viviendas. El proyecto incluye también un nuevo acceso al nuevo barrio a través de una conexión con la N-420 mediante la construcción de una rotonda. Asimismo, dado su emplazamiento alejeado de las redes de vertido y saneamiento de la capital, se construirán varios depósitos de agua para abastecer a estos vecinos y una depuradora que verterá al río Alfambra, que pasa por la parcela. También se instalará una planta fotovoltáica de 2,5 megawatios "destinada al autoconsumo", ha afirmado el Gobierno de Aragón.

El 40% de la superficie de este nuevo desarrollo urbanístico serán espacios libres y zonas verdes, o al menos estarán catalogadas como tal. Se destinarán además 84.000 metros cuadrados a equipamientos deportivos y otros 12.000 a usos educativos, culturales o polivalentes, aunque todavía están por definir.

Noticia en ampliación.