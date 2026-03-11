Los jardineros de FCC en Zaragoza anuncian protestas y movilizaciones en los próximos meses

El comité de empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza ha anunciado que, "tal y como acordó la asamblea de trabajadores y trabajadoras la semana pasada", los representantes de los trabajadores están trabajando en una "hoja de ruta" con actos de protesta y movilizaciones "en los próximos meses" para presionar a la empresa de cara a la introducción en el nuevo texto del convenio de las mejoras sugeridas por la representación legal de la plantilla.

Así lo han dado a conocer en un comunicado en el que han criticado que haya sido la dirección de FCC la que les haya denunciado ante la autoridad laboral por "bloquear la negociación" por "no aceptar una cláusula de absorción y compensació de todas las mejoras que se establezcan en el Estatuto de los Trabajadores y otra cláusula para anular la actualización de los salarios con el IPC hasta la firma de un nuevo convenio".

Desde el comité de empresa aseveran que, sin embargo, "la dirección de FCC en Zaragoza son los únicos que están bloqueando desde el primer día la negociación del convenio” y tildan el conflicto colectivo interpuesto por la empresa de "nueva maniobra de los directivos de FCC en Zaragoza para lavar su imagen ya deteriorada ante la plantilla tras los continuos chantajes que ha venido ejecutando la empresa desde que comenzó la negociación hace año y medio".

Cita en el SAMA

El comité de empresa recuerda que es "la dirección de la empresa en Zaragoza, desde que comenzaron las negociaciones en 2024, se niega a incrementar los salarios con el IPC, tal y como está firmado en convenio y que ya sentenció el juzgado, ha suspendido las jubilaciones parciales a las y los trabajadores que llevan décadas cuidando los jardines de nuestra ciudad e intentó también paralizar la bolsa de empleo entre otros chantajes a los trabajadores y trabajadoras de parques y jardines".

Ante la denuncia de bloqueo presentada por la empresa, el SAMA ha citado a las partes el próximo lunes 16 de marzo a las 9.30 horas, para mediar e intentar desbloquear la negociación del convenio.

