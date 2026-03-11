Menuda Feria regresa a Zaragoza con más de 40 espacios dedicados a la educación y al bienestar

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor acogerá los próximos 14 y 15 de marzo la decimotercera edición de Menuda Feria, el evento familiar dedicado a la educación, la crianza y el ocio para niños y niñas de entre 0 y 14 años que se ha consolidado como la cita de referencia en el norte de España para las familias.

La programación de esta nueva edición, que cada año reúne a más de 8.000 asistentes, ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por la concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, y la directora del evento, Mónica Muñoz. La inauguración oficial tendrá lugar el sábado a las 11.00 horas y contará con representación institucional del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

Durante el fin de semana, el recinto reunirá más de 40 espacios con propuestas relacionadas con la educación, la conciliación, la salud, el bienestar y el ocio familiar. La feria refuerza además uno de sus rasgos distintivos: su carácter experiencial, con actividades diseñadas para que las familias puedan participar, probar y descubrir recursos y propuestas de manera directa.

Según ha destacado Espinosa, la familia constituye "uno de los pilares fundamentales" de la acción del Gobierno municipal, y eventos como Menuda Feria permiten acercar a la ciudadanía distintos recursos y servicios dirigidos a madres, padres y cuidadores.

Uno de los principales ejes de la feria será nuevamente el ámbito educativo. El Ayuntamiento de Zaragoza contará con un espacio informativo para orientar a las familias sobre las Escuelas Infantiles Municipales, los programas de apoyo a la crianza y distintos recursos destinados a la primera infancia.

En este espacio también se ofrecerá información sobre la Red de Bibliotecas Municipales de Zaragoza, con materiales y propuestas orientadas a fomentar la lectura desde edades tempranas.

Asimismo, el área de Enseñanzas Artísticas municipales participará con actividades escénicas para público infantil, entre ellas el espectáculo interactivo 'Las emociones te cuento', dirigido al alumnado del primer ciclo de Primaria y centrado en la educación emocional.