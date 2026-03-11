Primeras imágenes de la nueva Romareda 'en modo' concierto: hasta 50.000 personas podrán vibrar en el futuro estadio del Zaragoza

La nueva Romareda va a ser mucho más que un estadio de fútbol. La que será la nueva casa del Real Zaragoza, esté donde esté el club blanquillo, está diseñada y pensaba para exprimir al máximo su rentabilidad y ello pasa principalmente por darle un uso intensivo y que no solo reciba espectadores una vez cada dos semanas cuando hay partido.

En este sentido, los conciertos y los grandes eventos van a ser una de las apuestas de la sociedad Nueva Romareda para poder aumentar sus ingresos, una cuestión que se ha tenido en cuenta desde el principio y que ha sido relevante para los arquitectos y los ingenieros que han trabajado en el diseño del campo de fútbol. En este sentido, la consultora Idom, autora del edificio, ha develado la primera imagen (obviamente se trata de una recreación) del campo de fútbol en 'modo concierto' y de noche.

En la imagen se ha colocado un escenario en uno de los fondos. El terreno de juego está cubierto para impedir estropear el verde y los tres graderíos que dan hacia las tablas están llenos de espectadores. Según las previsiones de Idom, la nueva Romareda, bautizada ya oficialmente como Ibercaja Romareda, podrá acoger 50.266 espectadores, mientras que durante los partidos de fútbol cabrán un máximo de 43.000 lo que según ha desvelado ya el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no permite al recinto zaragocista aspirar a acoger una final de la Copa del Rey.

La organización y contratación de los conciertos, no obstante, no dependerá de la sociedad Nueva Romareda, sino del inquilino del estadio, en este caso el Real Zaragoza. Según el contrato de arrendamiento, el club deberá pagar a la SL -de la que forma parte junto al ayuntamiento y la DGA- un 5% de los ingresos que obtenga por la celebración de este tipo de macroeventos que no estén ligados directamente con su actividad futbolística.

La previsión que se ha hecho también es que la nueva Romareda pueda acoger 10 conciertos al año, aunque no todos aspirarán a reunir el aforo máximo de 50.000 entradas. Así, el futuro estadio zaragocista va a permitir a la capital aragonesa contar con un nuevo recinto de gran capacidad para acoger grandes eventos, ya que en estos momentos el máximo aforo disponible en la ciudad es el del Príncipe Felipe, con menos de 10.000 personas de capacidad. Esto limita mucho las opciones de la ciudad del Ebro a la hora de atraer a grandes artistas.