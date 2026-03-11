El restaurante de Zaragoza que eligió Jesús Vallejo para comer tras empatar con el Huesca: "Un placer tenerte en casa"

Jesús Vallejo abandonó este pasado verano el Real Madrid tras unas temporadas marcadas por las lesiones que le hicieron perderse un sinfín de partidos. El canterano del Real Zaragoza, ante la negativa del club de su vida de llamarle para negociar y volver a la que fue su casa, firmó un contrato de dos años con el Albacete, equipo que también milita en la Segunda División.

El defensa central ya visitó el Ibercaja Estadio, a principios de liga, donde disputo los 90 minutos de un encuentro en el que fue lo más destacado del equipo rival. Este pasado fin de semana, Vallejo volvía a Aragón. El canterano zaragocista fue titular en el empate de su equipo contra la SD Huesca, un punto que les permite estar con un colchón de cinco sobre los puestos de descenso.

Visita a un restaurante conocido de la capital

Jesús Vallejo tiene la suerte de poder contar en Zaragoza con numerosos familiares y amigos que no dudan en arroparle en los momentos más duros de su carrera. Tras disputar el encuentro de este fin de semana en Huesca, el central no dudo en pasar unos días en la capital aragonesa antes de volver a los entrenamientos en tierras manchegas.

Con la irrupción de las redes sociales y las cada vez más pulidas estrategias de creación de contenidos, numerosos restaurantes y bares de Zaragoza comparten en sus perfiles visitas de personajes públicos que acuden a sus establecimientos para probar la gastronomía zaragozana.

Jesús Vallejo acudió a Tribu Restaurante, ubicado en Vía Hispanidad, para probar alguno de sus platos más conocidos. Con capacidad de hasta 44 comensales, Tribu es un espacio luminoso y con muchos detalles cuidados al milímetro: desde su vajilla, a juego con la temática del restaurante, hasta su decoración, con lámparas colgantes y plantas que combinan a la perfección con los platos de su carta.

Su carta combina lo mejor de cada país: el toque asiático lo da su steak tartar con tuétano, los platos tradicionales llegan gracias a sus carnes, donde podemos encontrar una gran variedad, pero entre ellas destacan sus chuletones o el entrecot y también podemos encontrar platos más italianos como su risotto de funghi y parmesano. También tienen una variedad de postres entre los que resaltan su tarta de queso y la torrija con helado.