Uno de los restaurantes más populares del centro de Zaragoza se despide temporalmente de sus clientes: "No es un adiós, es un hasta pronto"

El sector de la hostelería zaragozana continúa en constante movimiento, con proyectos que evolucionan, se reinventan o buscan nuevos espacios para seguir creciendo. En una ciudad donde la gastronomía se ha consolidado como uno de los grandes motores sociales y culturales, cada cambio dentro del panorama culinario suele despertar la atención de los habituales de bares y restaurantes, que ven a veces cómo su rincón de confianza ha de parar por meses o incluso años.

Interior de un restaurante en el centro de Zaragoza / ZEBRA COJA

En este contexto, el restaurante Zebra Coja ha anunciado que pausará temporalmente su actividad debido a un cambio de ubicación. El establecimiento, que hasta ahora operaba en el paseo de la Mina, número 3, inicia así una nueva etapa dentro de su proyecto gastronómico. Por el momento, se desconoce cuál será su próximo emplazamiento, aunque el equipo asegura que ya se encuentra trabajando en ello.

Desde la dirección del restaurante han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a su clientela y a la ciudad, subrayando que no se trata de un cierre definitivo. “No es un adiós, es un hasta pronto”, explican desde el propio proyecto, que afronta este movimiento como parte de su evolución. “Estamos muy ilusionados con esta nueva fase de Zebra Coja. El cambio de ubicación es una oportunidad para seguir creciendo y sorprender”, señalan desde la dirección del establecimiento.

Durante este periodo de transición, los responsables del negocio seguirán vinculados a la hostelería zaragozana a través de Birabola, su otro restaurante situado en el barrio del Actur. El local continuará funcionando con normalidad y se presenta como el punto de encuentro para quienes quieran seguir disfrutando de su propuesta gastronómica mientras se define el futuro de Zebra Coja.

Una tienda de campaña que decora la Zebra Coja, restaurante de Zaragoza / ZEBRA COJA

El equipo también ha querido aprovechar el anuncio para agradecer el apoyo recibido desde su apertura. “Queremos dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta ahora y decirles que esto es solo una pausa: volvemos pronto”, añaden. Según explican, en las próximas semanas se irán dando a conocer más detalles sobre la futura ubicación y las novedades que acompañarán a esta nueva etapa.