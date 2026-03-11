Samuel Umtiti, exjugador del FC Barcelona, visita por sorpresa un restaurante de Zaragoza: "Esta no os la esperabais"

Son cada vez más los famosos que se dejan caer por Zaragoza por un motivo u otro. Juan del Val, Gerard Piqué, Javier Gutiérrez, Samantha Vallejo-Nájera son algunas de las caras más conocidas que han pasado por la capital aragonesa en los últimos tiempos. Durante su rápida estancia en la ciudad, los famosos deciden probar la gastronomía tradicional aragonesa en los restaurantes más populares y los gerentes de los establecimientos se hacen una foto con ellos para el recuerdo.

El último personaje público que ha visitado por sorpresa Zaragoza ha sido Samuel Umtiti. El excentral del FC Barcelona y campeón del Mundo con Francia en 2018 se retiró del fútbol profesional a los 31 años tras arrastrar una lesión tras otra.

El francés ha estado en los últimos días en la capital aragonesa por motivos que se desconocen y ha visitado un restaurante tradicional que ya enamoró hace unos meses a Juan del Val y Ángela Banzas. "¡Esta no os la esperabais eh! Esta semana nos ha visitado Samuel Umtiti. Campeón del mundo con Francia en 2018 y de Liga con el FC Barcelona entre otros clubes. ¡Muchas gracias por visitarnos crack", ha publicado en redes sociales el restaurante Palomeque, situado en la calle Palomeque junto a la plaza Salamero y el Coso.

Este céntrico establecimiento zaragozano ha convencido a Umtiti con una propuesta actual con productos de temporada, alta calidad y pinceladas de vanguardia. El Palomeque es un bistró aragonés que también ha logrado enamorar a la Guía Repsol, ya que está entre los recomendados para conocer en Zaragoza. Este clásico de la ciudad acaba de cumplir 30 años de historia y tiene una variada carta con hasta 48 especialidades donde destaca el steack tartar de solomillo de ternera, el jamón ibérico y el surtido de quesos con Radiquero.

Retirado a los 31 años

La sorprendente visita de Umtiti a Zaragoza no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, aunque no se ha filtrado la excelsa comida que el francés ha disfrutado en El Palomeque. Después de retirarse del fútbol, el internacional francés se ha convertido en un habitual de los medios de comunicación franceses como experto en fútbol español. Por ejemplo, el excentral galo se ha asentado en España en las últimas semanas al haber comentado tanto la ida y la vuelta del FC Barcelona-Atlético de Madrid para DAZN Francia.

Umtiti, que dejó en verano de 2023 el FC Barcelona, ha confesado que sufrió depresión por las constantes lesiones que lastraron su prometedora carrera deportiva. Tras abandonar el Camp Nou, el futbolista también vistió las camisetas del Lecce italiano y el LOSC Lille.