Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas

La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, participada por el Estado (Adif), el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, afronta una década decisiva. Las obras de urbanización del triángulo del Portillo, ahora en marcha y valoradas en 31,7 millones de euros, son la joya de la corona de un ente creado a principios de siglo con la llegada del AVE a la capital aragonesa y la recuperación urbana de varios antiguos suelos ferroviarios, convertidos en solares que se han ido vendiendo con cuentagotas para sufragar los distintos gastos de ZAV. En ese sentido, la sociedad ha aprobado sacar a la venta de forma inminente una pastilla en la zona este del barrio del AVE, en la plaza sur de la estación Delicias, por más de 22 millones de euros.

Ese será el precio inicial, IVA incluido, de la subasta, que se licitará en los próximos días para una manzana, la M5, que permite la construcción de 234 viviendas libres. Estos pisos estarán ubicados entre el centro de especialidades Inocencio Jiménez y la promoción de Aedas Homes, ya habitada, en la misma plaza, en la zona que da a la recién reformada avenida Navarra. En esta nueva pastilla, que ha despertado el interés inmobiliario, habrá varias edificaciones, una de ellas una torre de 20 plantas y más de 60 metros de altura.

Se trata de unos suelos con una edificabilidad de 31.856 metros cuadrados, divididos en tres subparcelas, dos de ellas residenciales (25.356 m2) y otra para usos comunes y de otro tipo para la que se reservan 6.500 m2. Su morfología, recogida así desde hace años en el planeamiento urbano de Zaragoza, será muy similar a la del edificio Casanate promovido por Aedas Homes en la pastilla colindante: 120 viviendas se repartirán entre la torre de 20 alturas y otro inmueble de siete plantas; y las 114 restantes en otros dos bloques de siete y seis alturas, respectivamente.

Solar de ZAV donde se construirán 234 nuevas viviendas, junto al Inocencio Jiménez. / Jaime Galindo

Conviene recordar que no se trata de la primera intentona de ZAV respecto a esta manzana, que ha salido a enajenación pública en hasta dos ocasiones más, aunque en un contexto inversor mucho peor debido a las consecuencias de la crisis de 2008. La primera fue en 2015 y la segunda un año después, en 2016, quedando en ambas ocasiones desierta tras tener un precio de salida que superaba los 15 millones. El alza de los costes de construcción y la revalorización del entorno han provocado ese incremento hasta los 22,1 millones actuales.

De hecho, su vecina, la manzana M6, había salido a subasta en 2015 y 2016 en una licitación conjunta con la M5, quedando igualmente desierta. Pero esta pastilla salió en 2019, ya en solitario, y en ese tercer intento sí que consiguió ser vendida, ya que Aedas Homes pagó más de 19 millones por ella para edificar 198 viviendas, tarea que encargó a la constructora ACR. Dichos pisos están habitados desde principios de 2023 y, ahora, ZAV confía en repetir la exitosa operación de 2019. De ser así, en la zona este del Barrio del AVE, la más cercana a la estación intermodal, tan solo quedará una parcela libre, en la misma plaza, donde está permitida la construcción de un rascacielos de 150 metros.

La 'manzana de oro' del Portillo

No será, en cualquier caso, el último movimiento inmobiliario de la sociedad, que necesita ingresar líquido, pese a su buen estado financiero, para ir sufragando las distintas obras que tiene pendientes. La más acuciante es la del Portillo, aunque aún tiene en cartera la construcción del parque equipado de La Almozara, la urbanización de la trasera de Augusta (en la parte oeste del Barrio del AVE, donde se está intentando aumentar la edificabilidad e incluir VPO para superar las 2.000 nuevas viviendas) o el traslado de las dependencias de Adif de la antigua estación del Portillo a Delicias.

Obras en el triángulo del Portillo de Zaragoza, este martes. / Jaime Galindo

Es por ello que la próxima pastilla residencial que ZAV sacará a la venta en las próximas semanas o meses será la manzana de oro del que será el nuevo parque del Portillo. Una parcela donde caben 220 viviendas de lujo, también con una torre de 20 metros y que está pendiente de actualizar su tasación (en su día estaba valorada en 24 millones), aunque desde la sociedad estiman que en el contexto actual de la zona, con nuevas promociones en Averly y el paseo María Agustín y el cierre de esta cicatriz urbana entre Delicias y el centro, podrán ingresar más de 30 millones de euros.

Así pues, con estas dos operaciones inmobiliarias la entidad pública recaudaría, como mínimo, 50 millones de euros que le servirían para afrontar la próxima década con liquidez tras no tener ya ningún tipo de deuda con las entidades bancarias, que en su día llegó a ser de 485 millones de euros. La intención pasa por, de aquí a 2035, liquidar definitivamente Zaragoza Alta Velocidad y así cerrar, tres décadas después de la llegada del AVE a la capital aragonesa, el cometido para el que fue concebida.